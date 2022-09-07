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在地老化+在地安養　劉建國提「醫護樂活12帖處方」

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長候選人劉建國今（7）日舉行政策白皮書發表，繼日前發表12項農業政策後，再推「醫護樂活政策」12帖處方，由競選團隊醫療照護小組召集人卓春英教授代表團隊正式對外宣布，前衛福部長林奏延、台灣長期照顧發展協會理事長白敦仁、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲與13個醫事公會團體共挺。

劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標外，同時也推動青銀共居住宅，打造智慧化的共好住所，營造社區共生環境，以建構友善的高齡社會環境。

雲林縣長候選人劉建國指出，爭取到39億建置「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」促進健康福址研究，讓許多專家學者在雲林凝聚共識，未來作為國家照顧高齡者超前部署的政策依據。爭取中心在雲林，更是希望未來全國22縣市的高齡政策，都從雲林開始，對雲林的未來，絕對是正面影響。

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人劉建國今日舉行政策白皮書發表，繼日前發表12項農業政策後，再推「醫護樂活政策」12帖處方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「不要再讓大家講雲林是醫療落後的地方」劉建國說，只要雲林縣內，不論區域型或地區型的醫院，若願意提升自身醫療品質，未來若有機會入主縣政府，絕對會透過行政資源，全力支持、全部獎勵，並強調，絕對有信心、有能力、有經驗執行，落實雲林人醫療平權，為雲林拚出一個健全的醫療及照護體系。

台灣長期照顧發展協會吳宗頂榮譽理事長表示，劉建國以「中央顧長照，地方拼健康」為理念，主張健康緩老化以及提升高齡長者福利政策，包括免費幫忙裝假牙、贈送計步器等，全縣每一村里一長照C據點，這些都是很具體且對長者有很大福利。

雲林縣長候選人劉建國提出醫療政策白皮書12項重點：
1. 台大醫院虎尾院區二期醫療大樓經費到位及國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心動土，全力打造醫療照護重鎮。
2. 以科技化、智慧化來發展遠端、在宅醫療，建立現代化安養模式。
3. 提高醫事護理人員福利，增編員額，降低醫療人員人力負擔。
4. 優化復康巴士功能，與計程車業者合作，強化偏鄉就醫接駁，並設置樂活觀光巴士，讓高齡者有樂活人生。
5. 促進高齡健康飲食、在地食材的食療推廣，並增設關懷據點共餐食堂，補助家事服務。
6. 增加高齡長者福利，65歲以上長者補助老花眼鏡一幅，免費幫忙裝假牙，並贈予計步器。
7. 補助設置養生運動健身中心，與大學合作成立高齡健康俱樂部。
8. 推動青銀共居住宅。
9. 以農業大縣的優勢，打造綠色照顧的退休生活，致力推動綠色照顧，並輔導療護休閒產業。
10. 落實在地老化政策，培力高齡福利機構，並優化保護服務輸送體系，包括：全縣每一村里一長照C據點、增加住宿型長照機構(一鄉鎮一住宿機構) 加強長照人力支援、提升失智照顧資源，加速失智服務資源布建，目標每鄉鎮一失智者照護網。
11. 推動居家醫療與社區照顧整合。
12. 提供兒童與青少年全方位健康促進及醫療照顧，幼兒健檢7+1，縣內學子HPV疫苗補助施打。

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人劉建國今日舉行政策白皮書發表，前衛福部長林奏延、台灣長期照顧發展協會理事長白敦仁、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲與13個醫事公會團體共挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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