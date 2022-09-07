「我不會坐這山望那山」　林佳龍：市民不用浪費選票投給侯友宜

▲林佳龍7日上午到樹林區圳福市民活動中心與長者共餐。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜接受媒體專訪時，被問到是否願扛下2024重擔，他表示勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。而這番話被外界聯想是對2024的首度表態。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，他不會坐這山，望那山，既然侯友宜表態了，新北市民就不用浪費選票投給侯，而是投給願意做好四年的他。

日前《中國時報》專訪侯友宜，詢問侯是否願扛下2024重擔？侯友宜稱「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。」外界認為這是對2024總統大選意願做了相當程度的說明，引起熱議。

對此，林佳龍7日上午受訪時表示，侯友宜的發言已經很清楚會參選2024總統，既然侯已經講出心裡話，無心於市政，他就不應該欺騙新北市民，不應該參選新北市長。林佳龍也批評侯友宜「吃碗內，看碗外」，做為一個政治人物，就必須誠實面對民意。

林佳龍說，這次參選，他不會坐這山，望那山，既然侯友宜已經表態了，不管侯未來生涯如何規劃，新北市民就不用浪費選票投給侯 ，而是投給願意做好四年的他。

不過，對於專訪發言被聯想是對2024總統表態，侯友宜上午回應，原話意指勇於承擔，樂於接受挑戰，是針對現在自己的工作；侯也說，他把握現在，努力做對事，讓市民看到新北市的進步，「這是我最重要的事情」。