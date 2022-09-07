放眼2024？侯友宜喊「承擔責任」　他曝真正打算：政治敏感度異於常人

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜被視為問鼎2024總統熱門人選，媒體報導他接受專訪表示「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，引發政壇熱議，而侯7日上午澄清是指針對現在的工作。對此，媒體人黃揚明表示，自己一直覺得侯友宜政治敏感度異於常人，或許是自信、也可能是發現自己稱不上國民黨領頭羊，因此侯乾脆奮力一搏，把兩場選戰當一場打。

日前《中國時報》專訪侯友宜時，詢問侯是否願扛下2024重擔？侯友宜稱「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。」外界認為這是對2024總統大選意願做了相當程度的說明，引起熱議。

不過，侯友宜上午受訪時說，他現在是新北市的市長，要面對新北市政，像30年垃圾山變成綠地等，這就是面對市政，就是要勇於承擔，樂於接受挑戰，全力以赴，在自己工作上崗位上好好做事，這才是他近半年的角色。他把握現在，努力做對事，讓市民看到新北市的進步，「這是我最重要的事情」。

對於侯友宜突然表態，黃揚明表示，自己一直都覺得侯友宜的政治敏感度異於常人。這時間點對2024表達「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」的態度，應該不是件好事。

黃揚明分析，2個多月後登場的是攸關新北市長連任的選戰，在此時此刻說出對1年4個月後的總統大選的企圖心，或許是一種坦然，又或許是一份自信，但也可能因此影響市長選情，「但他也許發現了，自己的聲量、重量都稱不上國民黨領頭羊，所以乾脆奮力一搏，把兩場選戰當成一場來打，簡單粗暴。」

對於2024總統大選選情，黃揚明表示，無論侯友宜是否接受挑戰，國民黨2024仍居劣勢，只要民進黨的抗中保台大旗持續揮舞，那麼無論國民黨派誰參選，想重返執政都似乎遙不可及「如今我腦海中一直浮現標哥的那句：『不畏戰！不懼戰！接受挑戰！』」