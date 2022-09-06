「雲林聲暉」樂園遊今圓夢　劍湖山加碼中秋連假捐發票做公益

▲劍湖山規劃圓夢之旅，由「惠來小作所」的大朋友們，帶來精彩的舞蹈表演，順利完成任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

專服務聽覺障礙者、身心障礙者的「雲林聲暉惠來小作所」投票表決年度遊點-劍湖山世界樂園，而劍湖山世界在接到聯繫後，啟動圓夢計畫，除提供該團特別的天使們培養自信、提升自我價值的表演舞台進行快閃演出外，樂園直接贊助當日門票，更推出捐發票做公益享優惠活動，所募集發票將捐贈給雲林公益團體。

「雲林聲暉協進會」理事長王俊飛表示，「雲林聲暉協進會」服務對象包含了聽覺障礙者、身心障礙者等，而今年8月才揭牌的「雲林聲暉惠來小作所」主要維持身心障礙者基本生活能力，透過跟社會大眾的互動過程，培養自信，提升自我價值，幫助他們走入人群、融入社會。

▲雲林聲暉協進會王俊飛理事長特別致贈感謝狀予劍湖山世界，感謝多年來一直支持雲林聲暉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王俊飛說，當「惠來小作所」的大朋友們一直跟教保員說想出去玩，才決定以透過「自主權練習」，進行旅遊規劃與表決，並決議要到劍湖山一日遊。也非常感謝劍湖山世界支持，規劃這特別的圓夢之旅，讓「惠來小作所」的大朋友們，靠著自己的力量完成精彩的舞蹈表演任務。

劍湖山世界經理張華紋說，非常感謝「惠來小作所」為遊客帶來精彩的表演，劍湖山除贊助當日門票外，另外也讓愛延續下去，除了每個月將遊客在劍湖山購物時，捐贈的發票致贈給「雲林聲暉協進會」外，再加碼推出「捐發票、做公益、享優惠」的活動。

於9月9日至11日中秋連假三天，推出「統一發票對對碰」，只要憑111年7-8月和9-10月的發票，統一發票對獎號碼對中3個「9」，門票只要299元、對中2個「9」，門票只要399元、對中1個「9」，門票也只要5折450元。

劍湖山世界樂園補充說明，今年劍湖山世界水樂園只開放至9月11日，中秋連假期間精彩節目「冰霧泡泡趴」好評再加碼，準時15：00在維京舞台濕身狂歡、「KU KU &塔比兔」於11：40和14：40，在維京舞台、全台唯一「恐龍實境秀」，於12：40和15：40，在飛越恐龍谷前震撼登場、世界紀錄伊朗刀頂刀特技，於13：30和20：00在彩虹劇場「花漾魔幻特技秀」精彩獻技。

▲惠來小作所的大朋友們搭乘寶藏哈哈列車，準備開始劍湖山的歡樂之旅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林永宜遊覽車陪乘客慶中秋 幸福專車讓長輩快樂搭乘

►蠟筆下的絢麗世界 《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

►雲林家扶籌集590萬助學金 守護學子勇闖逐夢

►雲林女網愛「韓籍醫師」 匯7萬機票錢被勸阻...詐騙啦！

►雲林草嶺消防小分隊成立600餘日 累計救護案逾130件

