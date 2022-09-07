民進黨苗栗參選人合體拍定裝照　徐定禎捲起白襯衫力求翻轉苗栗

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎7日與黨籍參選人合體拍定裝照，捲起白襯衫力求翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選團隊提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎7日與黨籍候選人合體拍定裝照，展現苗栗隊團結打贏選戰的決心，捲起白襯衫以清新形象力求翻轉苗栗，改寫苗栗歷史！徐定禎表示，這次苗栗選戰絕對有翻轉苗栗的信心，縣長和通霄鎮長要勝選、議會更要全壘打。

徐定禎一改傳統形象照，穿上白襯衫和西裝褲、不打領帶，展現「有經驗、做事踏實」的清新形象整裝出發，徐定禎說，跑行程時常獲得民眾稱讚「這樣穿很有縣長氣勢」、「站出來就覺得會當選！」。徐定禎也特別拍攝一身客家花布襯衫、展示客家特色，全力支持苗栗多元文化發展。

徐定禎指出，這次選戰民進黨苗栗隊是一群跨世代、跨領域、跨區域的夥伴，有年輕人加入選戰、資深的中年世代傳承經驗，陣容更加強盛，選戰倒數80天，接下來會結合苗栗隊成員進行聯合造勢，並且共同宣傳政績、政策，這次選戰是「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，會全力爭取苗栗鄉親的支持。

徐定禎說，今年是苗栗的民主元年，長期的財政黑洞、建設停滯，民眾都意識到苗栗政治必須改革，而苗栗隊正式成軍，接下來所有成員會更深入的傾聽基層的聲音，希望鄉親站出來，做苗栗隊的靠山，戰勝長期壟斷資源的派系政治，共同迎接苗栗歷史性的一刻。

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎7日與黨籍參選人合體拍定裝照，捲起白襯衫力求翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎7日與妻子楊士儀著客家花布衫合拍定裝照，展示客家特色。（圖／徐定禎競選團隊提供）