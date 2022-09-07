林佳龍籲市民「選票別給侯友宜」！　侯辦駁斥： 民眾有智慧判斷





▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨日接受媒體專訪，對於「是否將投入2024年選舉？」他回應「將勇於承擔」，引發關注。民進黨新北市長參選人林佳龍則表示，侯友宜既然已經表態了，新北市民今年底就不用浪費這一張票投給侯了。對此，侯友宜競選辦公室指出，奉勸林佳龍將焦點聚焦在市政願景的討論，而不是用敷衍心態，應付完這場選舉。

侯友宜接受媒體專訪時，被問到是否願扛下2024重擔，他表示勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。這番話被外界聯想是對2024的表態。林佳龍回應，既然侯友宜表態了，新北市民就不用浪費選票投給侯，而是投給願意做好四年的他。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，勇於承擔、接受挑戰，是侯友宜市長擔任公職以來所秉持的原則，四十年來歷練十餘個職務，皆全力面對所被賦予的責任，不曾改變。而今天上午侯市長也說的很清楚，勇於承擔、全力以赴是指針對現在自己的工作，讓市民看到新北市的進步，才是當前最為重要的事情。

陳柏翰強調，林佳龍今天受訪時說請市民不要浪費選票，但民主的精神就是，讓人民透過選票來檢驗候選人，做的好不好、提不提的出好的政見，相信民眾的智慧都能有最清楚的判斷。因此也奉勸林佳龍將焦點聚焦在市政願景的討論，而不是把當初對台北市的政見「台北市像是連結大小齒輪的承軸」直接複製貼上，改成「新北是連結所有其他城市的軸承」，只想用「新北市就是備胎」的敷衍心態，應付完這場選舉。