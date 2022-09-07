柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前遭民進黨踢爆2010年交通大學碩士論文涉嫌抄襲市府報告，今（7日）又被指控2005年中華大學科技管理研究所碩士班的論文也涉及大規模抄襲。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘點名開嗆，台北市議員王鴻薇、中廣董事長趙少康與國民黨主席朱立倫，「當初他們打林智堅打得多厲害，這些人現在跑到哪裡去了？張善政、林耕仁、許淑華問題要怎麼面對？應該要用同樣標準看待。」

針對林耕仁論文門，柯建銘接受網路直播節目「齊有此理」專訪時表示，自己曾致電交大校長抗議，「中華大學、台大一個月就把林智堅的論文比對結果公佈出來，為何交大說要四個月？四個月選舉都結束了，你們護航也不是如此。」更呼籲交大，「既然台大、中華大學做得到，我相信交大一個月也做得到，那很好比對。」

柯建銘也點名開嗆，王鴻薇、趙少康，甚至國民黨主席朱立倫，「當初他們打林智堅打得多厲害，這些人現在跑到哪裡去了？張善政、林耕仁、許淑華問題要怎麼面對？應該要用同樣標準看待。」

柯建銘痛批林耕仁，看到前新竹市長林智堅出事後，就認為自己穩當市長，趾高氣揚、以為躺著選就選得上，「天天抹黑執政黨成績，甚至叫沈慧虹退選，我們就要對你嚴格檢驗，請大家拭目以待。」

對於論文抄襲指控，林耕仁則回應，「論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，有疏漏的部分，我虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。」

另外，陽明交大日前表示，受理檢舉案後，校方依規定啟動相關處理程序，依規定從今起算一百二十日內，由審議委員會作成具體結論，若報告內容及程序均完備，在權責單位作成處分決定後，將提早通知被檢舉人、具名檢舉人，並副知調查小組與權責單位。

陽明交大也重申，根據陽明交大學術倫理案件處理程序，學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理並核發案件編號後，將由形式要件審查小組確認是否成立檢舉案，如果成立，將交由學院籌組專業學術領域調查小組，負責案件內容釐清及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周，調查處理期間，不主動對外說明任何處細節。