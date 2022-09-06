雲林四寶爸竟對女兒伸狼爪還拍下過程　判刑4年定讞

▲雲林狼父對女兒伸出狼爪，還拍下過程，遭判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣有4名子女的男子，竟趁著14歲女兒不注意時，猥褻女兒下體。隔年女兒滿14歲後，男子竟二度伸狼爪，這次趁著女兒熟睡指侵得逞、並以手機拍下過程。女兒裝睡，隔天起床後告知老師與阿姨，揪出狼父的惡行。最高法院審理後，將狼父判刑4年定讞。

判決指出，男子在雲林地區務農，他在2020年3月間，在住處旁汽車修理廠的辦公室內，坐在當時未滿14歲的女兒身後，趁著女兒不注意，徒手伸入女兒褲子內撫摸。女兒大驚，但當時並未立刻發作。

隔年女兒已經滿14歲，男子又對女兒伸出狼爪。這次是凌晨2點多，女兒熟睡時，男子摸進女兒房間內，拉開女兒褲子，撫摸、指侵得逞，這次男子還拿出手機，拍下過程。女兒裝睡隱忍不發，第二天早上醒來後，就到學校告知導師，也告知阿姨。全案因此爆發，男子被逮，檢方依照「家暴妨害性自主罪」，提起公訴。

法院審理時，男子坦承不諱，但請求法院給予緩刑；至於檢方出示男子手機中查扣的16張照片，證明男子確實有罪，一二審法院均將他判刑4年。其中二審台南高分院指出，男子為逞一己私慾，罔顧倫常，對女兒性侵又拍攝照片供自己觀賞，對女兒身心健康發展造成難以彌補之傷害，自應予嚴加非難，因此判刑，另外也不宣告緩刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。