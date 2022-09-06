飯店女房務床戰國三少年24次！懷孕瞞不住了　法官因這點判緩刑

▲高雄一女房務員和國三少年激戰24次，懷孕後瞞不住了，只好通知少年父母，被少年父母提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

花蓮一飯店房務員小珍(化名)認識國三少年阿彬(化名)才4個月就火速交往，並以每個月3次的頻率，在小珍租屋處或阿彬房內激戰共24次，直到小珍懷孕，才經由社工人員告知阿彬父母此事，阿彬父母怒對小珍提告。橋頭地院審理，審酌小珍還須扶養和阿彬的小孩，依妨害性自主罪，判她應執行1年6月徒刑，緩刑3年，全案還可上訴。

判決書指出，小珍於2020年2月間，認識15歲少年阿彬，明知道他才國三，仍和他交往，並從同年6月起到隔年1月止共8個月期間，以每月3次的頻率，把阿彬帶回她的租屋處，或到阿彬住家房內，共上床24次。後來小珍懷孕，由社工人員通知阿彬的父親此事，阿彬父母震驚提告。

法官審理認為，小珍明知道阿彬未滿16歲，卻貪圖一己私慾，和阿彬發生24次性行為，審酌小珍無前科，案發後坦承犯行，並已和阿彬父母調解完畢，且她在飯店擔任房務員，月收入約2萬6千元，還需扶養和阿彬的小孩，依阿珍犯對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，共24罪，應執行1年6月徒刑，緩刑3年。