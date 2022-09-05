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社會 社會焦點 保障人權

模範警察竟拉親友投資海外賭場吸金40億！遭撤職停用1年

台北市松山分局小隊長吳崇雄，曾因偵破「雨衣大盜」案有功，獲「警英榮譽勳章」。現涉投資澳門賭場吸金46億元案，遭新北地方法院裁定收押禁見。台北市警局開鍘停職、徹獎。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲吳崇雄2012年因偵破「雨衣大盜」案有功，獲時任台北市長郝龍斌（左）頒發「警英榮譽勳章」表揚。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾獲模範警察殊榮的台北市警員吳崇雄，在2016年爆發的「警界吸金」案中，招攬親友參與投資海外賭場，宣稱保證獲利最高年息40％，還以最高年息60％四處借貸。吳崇雄等員警一審遭判刑3年6月到4年6月，行政懲處部分，懲戒法院5日也將吳崇雄等3員警，判處撤職並停用1年。

吳崇雄從基層警員做起，練就一身辦案功夫，2012年3月間台企銀南京東路分行遭「雨衣大盜」王淵持槍搶走1250萬元，還有1位保全員雙腿中彈受傷，吳崇雄時任轄區松山警分局刑事小隊長，參與過濾13萬個監視畫面檔案，眼尖揪出王淵身影協助緝捕到案，位居「首功」，之後獲頒「警英榮譽勳章」。

吳崇雄雖獲頒勳章，但就在同一時間，他就開始介紹親友，投資吸金慣犯徐正倫的「長征公司」、「銀河紅利公司」的投資方案，宣稱投資澳門某剛開幕賭場的「紅利貴賓會」專案、保證獲利年息18％到40％為名。吳崇雄還透過關係與時任北市婦幼警察隊偵查佐黃煇庭、中正第二警分局偵查佐潘昇達2名員警，一同向親友借錢給徐男融資。總計徐正倫集團吸金超過40億元。

全案於2016年間爆發，集團遭檢警破獲，徐正倫遭逮，吳崇雄等3名員警也被停職。案經新北地院5年多審理，今年1月間一審宣判，徐正倫遭重判17年，吳男等3員警也分別遭判刑3年6月到4年6月不等的刑期。

至於行政懲處部分，吳崇雄3員警遭移送懲戒法院懲處，懲戒法院審理後，認為3人違失情節重大，因此將3人判處撤職並停止任用1年。可上訴。

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