快訊／北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

記者張君豪／台北報導

9月5日凌晨3時台北市松山警分局接獲報案，轄內松山區南京東路一帶有女子遭到陌生男子性侵導致下體受傷，三民派出所警力到場查處，惟涉案男子已經逃離現場。據瞭解，這名惡狼於南京東路騎單車假意向被害女問路後，尾隨被害女至案發地點，強壓被害女指侵得逞，涉嫌妨害性自主，警方正全力搜捕中。

警方調查，發現被害女子當時行經松山區南京東路5段時遭到該名色狼騎乘YouBike尾隨問路，之後該名男子就尾隨女被害人到松山區民生社區新東街一帶約1公里路程後，該男趁女子走在路旁，加上當時經過人車較少，強壓該女指姦得逞，男子性侵完成後倉皇騎單車離開，警方據此展開調查。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）

針對這宗恐怖的街頭性侵案，松山警方獲報後成立專案小組，循線調閱監視器，訪談被害女描述色狼特徵，鎖定一名年約20歲男子涉嫌重大，已備妥相關資料向台北地檢署聲請拘票，並報請地檢署檢察官指揮偵辦、警方有信心短期內會緝捕這名色狼歸案。

松山警方呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害，立即撥打110或利用「110視訊報案APP」視訊報案 。，警方可同步錄影，掌握報案地點即刻前往救援。另期盼民眾如發現可疑之人、事、地、物，能速撥110電話通知警方，以迅速服務民眾，保障民眾安全。

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