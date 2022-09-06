妻子迷信韓國教派稱性行為不潔10年不做！大學講師訴離獲准

▲因妻子迷信，而多年未發生關係，丈夫訴請離婚獲准。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某大學講師不滿妻子沈迷於韓國「萬民中央教會」，10年婚姻生活中，因為妻子認為性行為不潔，故不願與講師發生關係。講師不滿，起訴要求離婚，一審准離。案件上訴二審，高等法院審理後，還是判准離婚。可上訴。

講師起訴指出，與妻子2006年結婚，但結婚3年後，妻子就沉迷於韓國的「萬民中央教會」，接下來10年期間，每天晚餐後就前往萬民教會參與禱告會等活動，晚上回家時間都很晚，最早也是11點才回家，每週五更通宵禱告至週六凌晨才返家，每年也不定期前往韓國萬民教會總部聚會，全然無心經營家庭。

講師更表示，妻子加入萬民教會後就說性行為是不潔行為，不願發生性行為，所以從妻子加入教會後即未曾發生任何性行為或親密關係，已經長達10年，均嚴重影響婚姻關係。而妻子還經常指責他罪孽深重，並以萬民教會教主加持過的手巾，按壓他的身上說他需要悔改與潔淨。講師因此罹患恐慌症，在2017年搬離妻子。最後講師以長期生活在妻子迷信宗教陰影下，精神上遭到莫大痛苦，逾越夫妻間通常所能忍受之程度，訴請離婚。

至於妻子則反駁，夫妻間感情融洽，雖然加入萬民教會，但2019年間因為萬民教會教主性侵女信徒經法院定罪後，才驚覺受騙並離開。她先前雖加入教會但仍以家庭和丈夫為重，陪伴照料公公進行心導管手術、探望罹癌婆婆、陪同丈夫做心導管及直腸鏡檢查。妻子更說，丈夫擔任大學推廣部的講師後，教課時間自下午1時到晚上10時，週日亦經常在家不外出消費，沒有不願意與丈夫發生性行為。妻子也指責，丈夫2015年參加同學會後，就與幾名女同學過從甚密，雙方婚姻才會生變。

一審新北地院審理後，認為雙方確實婚姻關係難以維繫，判准離婚。妻子上訴二審，高等法院審理後，也認定雙方婚姻間確實存在難以維繫的重大事由，再度判准離婚。可上訴。