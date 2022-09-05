70歲阿公攀女廁偷看！陳時中偷窺片挨轟　她嘆：「誠實中」不見了

▲陳時中3日端出「廁所三寶」，政見宣傳影片因偷窺情節引發爭議。（圖／陳時中臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中，近日提出公廁全面換上免治馬桶的新政見，因宣傳影片的「偷窺」情節挨轟，資深媒體人黃光芹今（5）日發文痛批，「誰把『誠實中』變不見了」，一個快70歲的阿公，攀在女廁上偷看，「連我這個快要60歲的中年婦女，都嚇得找褲子」，過去的陳時中，可不是現在這般模樣。

黃光芹在臉書發文表示，如果沒有2年多防疫，就沒有今天的陳時中，否則之前2次訪問「衛福部長」陳時中，沒有一家媒體願意報導，「指揮官每天坐在記者會上，靠得是「信賴」二字」，一旦少了信賴，就什麼都不剩。

▲黃光芹酸「誠實中」不見了。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

她指出，陳時中沒有參選經驗，舞台轉換就意味著要借由他人巧手，把他包裝成四不像，「還不如他自po與孫兒互動的家常照，來得自然動人。」

黃光芹痛批，一個快要70歲的阿公，攀在女廁上偷看，「連我這個快要60歲的中年婦女，都嚇得找褲子」，再加上一個四叉貓，「是要上廁所的躲到哪裡去？」不管是免治、還是什麼治，可以把台北市治好，才是重點，讓她不明白「陳時中選個市長，為何老是派個四叉貓出來攪局？」

黃光芹說，許多女性不敢直接接觸馬桶坐墊，要不抬高、要不舖壂，原因在於公廁畢竟不是自家廁所，「以前某國營事業主管就花大錢搞過類似的噱頭，為參選台北市長再搞一次，又有什麼新意？」而楊憲宏是陳時中的學弟，之前形容幕僚把陳時中變成傀儡，變得四不像。

黃光芹無奈，過去的陳時中，可不是現在這般模樣，「誰把他變不見了？趕快出來自首！」