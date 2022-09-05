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陳時中提公廁設免治馬桶　柯文哲憂維護費高、接受度低變「蚊子設施」

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲面對議員王閔生質詢前文化局長蔡宗雄公費出國留學問題，顯得有些招架不住。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「公廁廣設免治馬桶」政見，將北市府管轄的3673座公廁全面裝設免治馬桶，被外界批評華而不實。台北市長柯文哲5日表示，公廁用免治馬桶的維護費用過高，現階段不恰當；台北市環保局長劉銘龍也認為，設置一個免治馬桶要花8000元至1萬元，若民眾接受度不高，恐成「蚊子設施」。

柯文哲5日下午赴市議會備詢，無黨籍台北市議員徐立信詢問陳時中「公廁更換免治馬桶」政策，柯文哲表示，北市曾於社會住宅時討論過相關題目，在家裡是比較好用，因為可以訓練較少的人員，若就實務經驗來看，公廁使用免治馬桶的維護費用太高，且無法確定每個人都會用，「公廁用免治馬桶在現階段不恰當，沒辦法讓每個人都會用。」

北市環保局長劉銘龍說明，設置一個免治馬桶要花8000元至1萬元，且還有後續維管問題，以及牽涉到廁間能否拉電，主要是公廁非每個廁間都可插插頭，若電要重拉，又是另一筆裝修費用，倘若民眾接受度不高又花很多預算設置，會變成「蚊子設施」。

▲▼台北市議會市政總質詢，無黨籍議員徐立信質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會市政總質詢，無黨籍議員徐立信質詢。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲認為，公廁要「乾」、「淨」，包括地面上不要有水、味道，然後要有衛生紙與求救鈴等基本設施，自己是比較務實的人，現階段狀況下，加上整個社會國民習慣、財力等，「我覺得目前北市公廁是還可以的。」

劉銘龍補充道，台北市議會8月通過「公廁環境衛生管理自治條例」，有對設施標準、清潔頻率做明確規範，正在等待中央行政院核定，未來就會公布實施，實施1年內也會要求公廁管理單位提供馬桶坐墊紙、消毒液，這些都會跟衛生紙一樣成為公廁標配。

徐立信提及，舒適環境是大家追求的目標，但近2年民眾遇到的困難是「找不到公廁」，建議市府協調民間提供廁所，每個月補助約千元清潔費。劉銘龍回應，在「愛台北」APP中可查詢到公廁位置，市場處目前有針對提供友善側所的商家給予補助，環保局也有對登山步道附近提供廁所的宮廟給補助。

柯文哲則認為補助廁所可行，若超商願意提供也很好，而若需要民間提供，補助也是可行辦法。

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