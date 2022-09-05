陳時中提公廁設免治馬桶　柯文哲憂維護費高、接受度低變「蚊子設施」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「公廁廣設免治馬桶」政見，將北市府管轄的3673座公廁全面裝設免治馬桶，被外界批評華而不實。台北市長柯文哲5日表示，公廁用免治馬桶的維護費用過高，現階段不恰當；台北市環保局長劉銘龍也認為，設置一個免治馬桶要花8000元至1萬元，若民眾接受度不高，恐成「蚊子設施」。

柯文哲5日下午赴市議會備詢，無黨籍台北市議員徐立信詢問陳時中「公廁更換免治馬桶」政策，柯文哲表示，北市曾於社會住宅時討論過相關題目，在家裡是比較好用，因為可以訓練較少的人員，若就實務經驗來看，公廁使用免治馬桶的維護費用太高，且無法確定每個人都會用，「公廁用免治馬桶在現階段不恰當，沒辦法讓每個人都會用。」

北市環保局長劉銘龍說明，設置一個免治馬桶要花8000元至1萬元，且還有後續維管問題，以及牽涉到廁間能否拉電，主要是公廁非每個廁間都可插插頭，若電要重拉，又是另一筆裝修費用，倘若民眾接受度不高又花很多預算設置，會變成「蚊子設施」。

▲台北市議會市政總質詢，無黨籍議員徐立信質詢。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲認為，公廁要「乾」、「淨」，包括地面上不要有水、味道，然後要有衛生紙與求救鈴等基本設施，自己是比較務實的人，現階段狀況下，加上整個社會國民習慣、財力等，「我覺得目前北市公廁是還可以的。」

劉銘龍補充道，台北市議會8月通過「公廁環境衛生管理自治條例」，有對設施標準、清潔頻率做明確規範，正在等待中央行政院核定，未來就會公布實施，實施1年內也會要求公廁管理單位提供馬桶坐墊紙、消毒液，這些都會跟衛生紙一樣成為公廁標配。

徐立信提及，舒適環境是大家追求的目標，但近2年民眾遇到的困難是「找不到公廁」，建議市府協調民間提供廁所，每個月補助約千元清潔費。劉銘龍回應，在「愛台北」APP中可查詢到公廁位置，市場處目前有針對提供友善側所的商家給予補助，環保局也有對登山步道附近提供廁所的宮廟給補助。

柯文哲則認為補助廁所可行，若超商願意提供也很好，而若需要民間提供，補助也是可行辦法。