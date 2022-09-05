接棒基隆、延續光榮！蔡適應發表「適大主軸」政見　產學名人推薦

記者郭世賢／基隆報導

民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今（5日）發表「接棒基隆、延續光榮」，四大政見以「適應」新基隆的理念出發，取諧音「適大主軸」，分別是延續基隆市港再生標竿計畫、全力推動基隆捷運、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲等4大政見，蔡適應表示，4大政見呼應基隆未來的發展，也是基隆未來的願景。

▲接棒基隆、延續光榮！蔡適應發表「適大主軸」政見。（圖／蔡適應辦公室提供，下同）

蔡適應政見發表會，由民進黨發言人謝佩芬擔任主持人，並邀請文化大學景觀系所長郭瓊瑩教授、內湖科技園區發展協會副理事長張博堯、國際橋牌社製作人汪怡昕、公主郵輪集團總監陳欣德一同與會，表達對於政見的支持及看法。

有關「適」大主軸，蔡適應說，核心就是中央地方要有合作的概念，「延續市港再生標竿」的部分，第一階段在林右昌市長任內，已經完工了許多建設，接下來就是第二階段，東岸碼頭在開發利用，西岸碼頭的招商，以及打造國際級的會展中心，以及即將完工的基隆塔，還有未來的纜車計畫後續的營運及推動。

「全力推動基隆捷運」部分，蔡適應說，基隆捷運應該用國際都會的觀點來規劃，目前大台北都會區已經有通往機場的「空港捷運」，而基隆捷運就是「海港捷運」，這兩條捷運都跨越許多縣市，都由中央來主辦，才能成為大台北都會海港公共運輸的管道。目前基隆捷運已在環評階段，環評審查完後，綜合規劃將送行政院審查。

▲文化大學景觀系所長郭瓊瑩教授表示，「適應」現在的基隆，讓這座城市走向國際。



「基隆歷史場域再現」部分，蔡適應表示，他在立委任內推動「大基隆歷史場域再現」，透過古蹟修復的方式，基隆作為一個歷史城市，在城市博覽會之中，成為台灣的起點城市，是富有歷史文化的都市，也帶來許多觀光財，基隆的城市品牌定位更清楚，如汪怡昕製作人所述，這麼好的地方，會把這邊當作影視產業拍攝的重點，

「海洋城市基隆驕傲」部分，蔡適應說明，作為海洋城市，這是的基隆驕傲，要一起擦亮基隆這塊品牌，無論是郵輪產業，海洋大學，產官學的合作，會推動基隆成為亞洲最重要的郵輪母港；目前東2、東3服務中心，西2、西3旅客服務中心，都已經準備好了，就待郵輪靠港，讓基隆成為國際級的海港城市。

「延續市長再生標竿」部分，文化大學景觀系所長郭瓊瑩教授表示，基隆的未來，就是現在的進行式，以「適應」之名，「適應」現在的基隆，繼續讓這座城市走向國際，成為國際的包括20幾個設計團隊所設計才剛完工，北台灣最重要的國門廣場，未來希望會引進水上的交通工具，讓外國觀光客可以見識到北台灣的美。

▲內湖科技園區發展協會副理事長張博堯表示，基隆港是科技產業及電子零件重要進出的港口。

身兼國際景觀建築師協會亞太區主席的郭瓊瑩表示，2024的國際建築師會議會在台灣，主題是以海洋為主，會議地點應該會選擇在基隆。現場也向公主郵輪提出合作意願，希望能邀請貴賓登上郵輪，看到基隆的美，也可以聞到海港國家自由的空氣，基隆這座城市在右昌市長奠定的基礎之下，已成為國際非常重要的品牌，也成為另一個領導台灣的前哨站。

內湖科技園區發展協會副理事長張博堯針對「全力推動基隆捷運」的「發展基隆河谷產業廊帶則表示，基隆港是科技產業及電子零件重要進出的港口，最重要的是「貨暢其流」。目前南軟和內科的發展遇到頻景，在右昌市長任內提出的「基隆河谷產業計畫」，讓河谷廊帶豐沛的人才及土地支援，成為北區科技產業的希望與延伸。

張博堯提及，協會在7月份的時候，受邀參加基隆的城市博覽會，許多的理監事下車都說以前又老又就的天橋、圓環及圍牆都不見了，取而代之的是一個富有人文和風景的城市，希望在地的基隆人，能讓蔡適應擔任市長，延續這個城市的翻轉，讓基隆這座城市能夠更偉大。

▲「國際橋牌社」製作人汪怡昕表示，基隆對於劇組團隊來講，距離相對較近。

知名影集「國際橋牌社」的製作人汪怡昕對於「基隆歷史場域再現」則表示，劇組團隊曾來基隆街區取景數次，基隆對於劇組團隊來講，距離相對較近。基隆完全有資格成為影視產業的大片場。國際橋牌社的拍攝，也要感謝蔡適應委員協助，才能讓大家了解基隆這座富有百年歷史及地景的城市。

汪怡昕說，基隆這座城市在影視產業，是非常具有CP值的城市，但發展影視產業，需要有熱情及執行力的市長，蔡適應委員就是最好的人選，他也曾邀請蔡適應客串，他對蔡適應委員對於影視產業的熱情非常感動，未來第三季及講述台海危機的外傳，基隆也都會成為主要的場景，但也需要支持影視產業的市長，才能順利的拍攝。

對於海洋城市基隆驕傲，公主郵輪的總監陳欣德說，8年前林右昌市長及蔡適應委員，非常關注如何打造基隆這座都市的新元素，且知道如何發揮基隆無群的元素，行銷基隆，並改變全台灣人對於基隆的印象。基隆在台灣的郵輪產業，扮演非常重要的決策角色，受疫情的因素，已經兩三年沒有郵輪停靠。

▲公主郵輪的總監陳欣德說，期待能整合所有的郵輪產業供應鏈。

陳欣德說，希望未來疫情趨緩，邊境管制解除，無論是掛靠，以及海洋大學培育的人才，期待能整合所有的郵輪產業供應鏈，而蔡適應委員擔任市長，整合的能力一定沒有問題。他也當場允諾，明年會有一艘十萬頓級、可以乘載三千人的郵輪將會掛靠基隆港，就在等邊境開放，以及蔡適應委員擔任市長後的整合。

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