稱羅致政熱情過頭了　林佳龍：嘉義同鄉會已協議台上就是喊加油

▲林佳龍4日晚間出席嘉義同鄉會活動，羅致政邀請鄉親喊凍蒜遭當面制止。（圖／讀者提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍昨晚出席嘉義同鄉會活動，同場的民進黨立委羅致政在台上號召鄉親替林喊凍蒜，但才喊兩次就被制止，不能喊凍蒜，而改喊加油。對此，林佳龍今（5日）回應，民意代表熱情過頭了，主辦單位都有跟雙方溝通，在台上就是喊加油，而，那台下要喊凍蒜就自己去喊。

林佳龍與羅致政4日晚間出席「新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會」。會中林佳龍致詞完畢後，羅致政就在台上號召鄉親替林喊凍蒜，但才喊兩次就被制止，不能喊凍蒜，因此羅改稱那喊凍蒜，而此時現場還有民眾高呼「嘉義人支持嘉義人」。

對此，林佳龍5日上午回應，「我們都是新北人」，不管來自宜蘭、嘉義或雲林，「新北就是我們的新故鄉 我們需要有新北人的認同」。新北的豐富也在於有來自於全國各地的人，可以說是台灣的縮影。

林佳龍說，他昨天受嘉義同鄉會中秋聯歡晚會主辦者的邀請而到達現場，真的受到很熱情歡迎，「至於說因為有民意代表他熱情過頭了，會喊出凍蒜」。

林佳龍指出，事實上主辦單位都有跟雙方溝通，在台上就是喊加油，那台下要喊凍蒜就自己去喊，所以昨天在台下每一桌都喊林佳龍凍蒜，他就感受到嘉義人對他的相挺。

對於嘉義同鄉會民眾的相挺，林佳龍說，這也有原因，嘉義多年沒辦法通過的交通建設，他在交通部長任內都一一解決，包括嘉義縣民雄段開始的鐵路高架化，由他協助修改提案，如今可行性研究已通過。

另外，身為嘉義人的新北市長侯友宜今被問到林佳龍昨晚喊凍蒜被制止一事，侯友宜說，他跟嘉義同鄉會的鄉親都有同樣的背景，就是大部分都是一個人就到北部來，為這塊土地打拚，在新北市或是在台北市，在北部工作或是努力創業了幾十年，這種從小離鄉背井來北部打拚的過程，「讓我們都是心連心」，感情非常的深厚。

侯友宜也說，嘉義人除有很深的感情以外，更重要都是老實善良地在這塊土地打拚，所以嘉義人有一句話，嘉義人疼惜自己人，嘉義人疼惜認真打拚的自己人，所以他會一直繼續並肩作戰，努力的為新北市，為台灣這塊土地做出我們嘉義人應有的態度跟貢獻。