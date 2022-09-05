Kolas推「Kolas帽」邀對手辯論　徐榛蔚拚縣政、勤走部落

▲花蓮縣長徐榛蔚走訪14個部落，喜迎部落青年回家，與部落族人歡慶豐收。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

花蓮縣長徐榛蔚面對年底選戰，策略上以縣政為優先外，8月底時適逢豐年祭，她也勤走原住民族各部落；而其競選對手、民進黨的縣長參選人Kolas Yotaka則多次叫陣要求辯論，近日也釋出1000頂的「Kolas帽」，掀起支持者的迴響。

花蓮縣長年由國民黨執政，藍綠的基本盤差距懸殊，徐榛蔚當選縣長時，橫掃12萬票，得票率高達71%，其對手、縣議員劉曉玫僅獲4萬多票、25.87%的得票率；而在徐榛蔚任內，她也囊括多次5星評價，在地支持度居高不下。

在選戰策略上，徐榛蔚面對這次的對手Kolas Yotaka，維持一慣冷處理態度，著墨於縣政工作；此外，8月底適逢重要慶典豐年祭，她也勤走各部落，強化其「陸戰」能量。在8月27日時，徐榛蔚走訪壽豐鄉共和部落、溪口部落、萬榮鄉固努安部落豐年祭，以及安住部落與巴族耶部落聯合辦理的豐年祭。

徐榛蔚當時表示，豐年祭是傳承文化的重要時刻，在外打拚的青年紛紛回鄉學習。她認為，要鼓勵青年積極學習傳統技藝，她感謝頭目與族人在前置作業的規劃與辛勞，有些部落可能沒有年齡階級，但是族人可以藉由「做中學，學中做」，體現文化的獨特性，以及先人的智慧。

相對於其對手Kolas Yotaka，選戰策略上則是積極叫陣，邀請徐榛蔚公開辯論，呼籲一起在人民面前闡述對花蓮的建設藍圖；而她近日也透過臉書釋出「Kolas帽」，引發網友討論。對此，Kolas Yotaka競選團隊表示，首批帽子限量1千頂，6日將在總統蔡英文出席的福容飯店授旗誓師大會中，讓參加民眾索取。

對於這頂「Kolas帽」，其競選團隊表示，是支持者贊助製作，以Kolas「榮耀花蓮」大紅色調為基底，搭配Kolas Yotaka的名字，以及綠、藍、黃三色塊在字的旁邊；而下方則寫上「O wawa un Pangcah （我是阿美族的孩子）」字樣，勾勒出Kolas專屬的視覺印象以及特色，整體感覺非常吸睛。

▼民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka推出「Kolas帽」。（圖／Kolas Yotakak臉書）

