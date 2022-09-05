徐定禎與楊長鎮訪客庄青創空間　承諾推動青年創業基金

▲徐定禎和客委會主委楊長鎮5日拜訪苗栗青創空間，承諾推動青年創業基金。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎和客委會主委楊長鎮與5日與10多位客庄青創在地青年對談，聽取青年們的建議，了解多元領域的青創發展，並提出「青創政策三大升級」，打造「宜居新苗栗」的城市願景，要為家鄉留住好人才、政府幫圓夢減負擔。



徐定禎5日與客委會楊長鎮主委，造訪客庄青創空間「Bonbons 法式甜食工作室」，壹叁柒製造社籌組人徐永銓和Bonbons創辦人彭詩涵也分享串連在地青年、成為客委會客庄創生移居計畫移居者的經歷。

徐定禎表示，苗栗縣有53萬人，20到45歲的青年人口就佔了總人口數35.5%，這幾年在苗栗有更多青年朋友返回家鄉，投入創業、從事農業或服務行業，帶給苗栗很多力量。

徐定禎今天提出：支持升級、基地升級以及合作升級「青創政策三大升級」，要給後生更多創業支持，「成立青年創業基金」，以此基金做基礎提供青創夥伴創業資源，盤點閒置空間供青年創業使用、減輕空間租賃負擔，為青創基地爭取更多曝光、讓基地蓬勃發展充滿活力。合作升級則是建立媒合平台，升級青年與在地產業官學合作。

徐定禎說，後生是苗栗的重要夥伴，將為苗栗帶來改變的可能與力量，徐定禎也承諾，當選後一定會和中央一起攜手，活絡地方經濟、完善青年創業環境。

▲▼徐定禎和客委會主委楊長鎮5日拜訪苗栗青創空間，承諾推動青年創業基金。（圖／徐定禎競選總部提供）