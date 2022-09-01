　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

府城挺風城　黃偉哲為沈慧虹打氣

▲▼台南,黃偉哲,新竹。（圖／記者楊智雯攝）

▲台南市長黃偉哲今北上竹市行銷台南伴手禮，到新竹市長參選人沈慧虹的競選總部加油打氣。（圖／黃偉哲提供，下同）

地方中心／綜合報導

年底縣市長選戰倒數不到90天，民進黨能否延續在新竹市的執政，成為媒體關注的焦點。台南市長黃偉哲今（1）北上竹市行銷台南伴手禮，並利用下班時間到新竹市長參選人沈慧虹的競選總部，為她的團隊加油打氣。

黃偉哲在臉書上表示：「這些日子以來，我一直惦念著，一定要去新竹為兄弟姊妹們加油打氣。」黃也說明兩人沒有見面，因為他跟沈慧虹說：「你去跑行程，不要招呼我，努力拚贏就對了。」

黃偉哲也用台南與新竹相同的命運，在臉書上鼓勵沈慧虹繼續拚：「風城到府城、竹科和南科，我們有同身同命的相繫，情如手足的交流。新竹的脫胎換骨、全國有目共睹，進步的城市一定要繼續前行。」

這番暖心的言論，也引來許來網友稱讚：「這才是同黨同志，一起贏一起開香檳！」、「市長加油！新竹也一起加油！一起贏」、「沈市長加油呀！科技連線」、「黃市長，辛苦了! 加油喔，一定要高票連任當選，民進黨一定要全勝」。

今日在沈慧虹總部，黃偉哲留下親筆字條：「一定要成功！」並與新竹市議員參選人劉彥伶、曾資程議員、陳建名議員、鄭美娟議員等人留影，為彼此的選情打氣。

ET快訊
勝出卻沒被提名！蔡宗翰提訴訟　民進黨解釋：初選涉詐
軒嵐諾來襲！北市明早開放5區「周邊紅黃線停車」
一週只大便2次！27歲女「最愛3類食物」　醫驚：長息肉了
曹興誠砸重金練百萬勇士　他列「平均一位2百」酸：再捐點吧！
三峽「康喜軒金牛角」董座詐貸1.29億落跑　放款女襄理慘了
美容師慘淪人肉ATM　男客狂領255萬爽抱酒店妹
父母學歷低！國立碩士男「自揹學貸苦讀」　出社會後狂嫌棄
快訊／猴痘疫苗來了！首批560劑今晚抵台　「只開放2類人打」
邱鋒澤1部位出狀況請辭《娛百》！　陳零九一聽崩潰：哭了3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

崑大量化中心民調　黃偉哲支持度近6成、謝龍介1成4

桃園9／1 新增3,536例本土個案　今起入境可自駕回家

元智大學美化社團學習區　師生DIY動手作油漆粉刷技巧

府城挺風城　黃偉哲為沈慧虹打氣

市議員追問財務負擔近1500億　桃園財政局長：這算是心裡的負債

重視安平水域遊憩安全　南消六大隊攜手海巡辦水上救援演練

參山處聯合社區居民淨街　3小時清出9百Kg垃圾煥然一新

全國兒童聯想創作畫比賽30周年　台中文化局「30兒力」徵件今起跑

符合抗病毒藥物適用對象確診者　台東衛生局：盡快讓醫師評估用藥

2022香山濕地藝術季來了　「海有山」不能錯過

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

上百隻鴨圍車繞圈10mins　駕駛被擋住：快嚇壞惹...

桃園9／1 新增3,536例本土個案　今起入境可自駕回家

元智大學美化社團學習區　師生DIY動手作油漆粉刷技巧

府城挺風城　黃偉哲為沈慧虹打氣

市議員追問財務負擔近1500億　桃園財政局長：這算是心裡的負債

重視安平水域遊憩安全　南消六大隊攜手海巡辦水上救援演練

參山處聯合社區居民淨街　3小時清出9百Kg垃圾煥然一新

全國兒童聯想創作畫比賽30周年　台中文化局「30兒力」徵件今起跑

符合抗病毒藥物適用對象確診者　台東衛生局：盡快讓醫師評估用藥

2022香山濕地藝術季來了　「海有山」不能錯過

台中餐飲補貼5,000元還有兩週　經發局籲業者把握機會申請

快訊／強颱軒嵐諾逼近　南投縣宣布：日月潭萬人泳渡照常舉辦

國軍擊落中國無人機　蘇貞昌：保衛國家寸土不讓

27歲女低燒一週！醫查肝指數超標「是甲亢」　她驚：3症狀都沒感覺

軒嵐諾來襲！北市明早10時起　開放5區部分疏散門「周邊紅黃線停車」

為找少女時代專輯　理想混蛋騎車30分鐘「壓線衝唱片行」結局曝光

桃園9／1 新增3,536例本土個案　今起入境可自駕回家

美國大使在上海「排隊做核酸」　陸網：不知道我們官員要不要排隊

勝出卻沒被提名蔡宗翰提訴訟　民進黨解釋：初選涉詐

基本工資連7漲！　人力銀行：仍需謹慎評估「經濟淨效果」

曹興誠砸重金練百萬勇士　他列「平均一位2百」酸：曹董再捐點吧！

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

每喝必撞12年酒駕12次　彰化婦慘了

美籍女教師遺失手機　女警撂流利英語聯繫

全球最大純銅草屯媽神像今開光安座

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

台中太平洋夜市歇業　最後一天人潮曝光

桃園市議員登記　藍營老將新人秀幸福牌

南投縣第二批次長者肺炎鏈球菌疫苗明開打

宏仁國中學生參加中小學科學展覽會獲4冠1亞佳績

嘉義市爺奶體驗低底盤電動公車

大立公司捐贈長效抗病毒噴劑

崑大量化中心公布市長參選人民調

嘉義市永續行動發展創佳績　

崑大量化中心民調　黃偉哲支持度近6成

黃敏惠安樂營區職場互助教保中心揭牌

更多熱門

相關新聞

2022連江縣長選戰　曹爾元打造「馬祖共好」

2022連江縣長選戰　曹爾元打造「馬祖共好」

連江縣前地政局長曹爾元1日由家人、支持者陪同，辦理參選縣長登記指出，今年6月間，辭去職務全力投入選戰以來，雙腳踏遍四鄉五島、雙手緊握每位鄉親，深切體認「人民的小事，就是我們的大事」，一次次與鄉親請益對談，化作他對未來規劃執政方向，堅定打造一個「全民共好」的馬祖。

張善政團隊半數有前科　鄭運鵬憂：國民黨若重返執政會連本帶利討回

張善政團隊半數有前科　鄭運鵬憂：國民黨若重返執政會連本帶利討回

捲抄襲爭議！張善政喊告「雙鄭」　鄭運鵬「不怕告」：評論都有所本

捲抄襲爭議！張善政喊告「雙鄭」　鄭運鵬「不怕告」：評論都有所本

黃珊珊喊拆花博爭艷館蓋公園　陳時中：多此一舉

黃珊珊喊拆花博爭艷館蓋公園　陳時中：多此一舉

鄭運鵬競辦發言人列「五點」回應　開轟張善政：運用濫訴轉移焦點

鄭運鵬競辦發言人列「五點」回應　開轟張善政：運用濫訴轉移焦點

關鍵字：

台南黃偉哲新竹2022九合一大選2022台南市長2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面