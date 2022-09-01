府城挺風城　黃偉哲為沈慧虹打氣

▲台南市長黃偉哲今北上竹市行銷台南伴手禮，到新竹市長參選人沈慧虹的競選總部加油打氣。（圖／黃偉哲提供，下同）

地方中心／綜合報導

年底縣市長選戰倒數不到90天，民進黨能否延續在新竹市的執政，成為媒體關注的焦點。台南市長黃偉哲今（1）北上竹市行銷台南伴手禮，並利用下班時間到新竹市長參選人沈慧虹的競選總部，為她的團隊加油打氣。

黃偉哲在臉書上表示：「這些日子以來，我一直惦念著，一定要去新竹為兄弟姊妹們加油打氣。」黃也說明兩人沒有見面，因為他跟沈慧虹說：「你去跑行程，不要招呼我，努力拚贏就對了。」

黃偉哲也用台南與新竹相同的命運，在臉書上鼓勵沈慧虹繼續拚：「風城到府城、竹科和南科，我們有同身同命的相繫，情如手足的交流。新竹的脫胎換骨、全國有目共睹，進步的城市一定要繼續前行。」

這番暖心的言論，也引來許來網友稱讚：「這才是同黨同志，一起贏一起開香檳！」、「市長加油！新竹也一起加油！一起贏」、「沈市長加油呀！科技連線」、「黃市長，辛苦了! 加油喔，一定要高票連任當選，民進黨一定要全勝」。

今日在沈慧虹總部，黃偉哲留下親筆字條：「一定要成功！」並與新竹市議員參選人劉彥伶、曾資程議員、陳建名議員、鄭美娟議員等人留影，為彼此的選情打氣。