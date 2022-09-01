鄭運鵬競辦發言人列「五點」回應　開轟張善政：運用濫訴轉移焦點

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政身陷農委會研究案抄襲風波，今（1日）下午委託律師陳麗玲及競辦發言人何元楷，前往桃園地檢署以《刑法》誹謗罪及《選罷法》意圖使人不當選，向鄭文燦、鄭運鵬等人提告。對此，鄭運鵬競辦發言人范綱祥律師列出五點聲明，開轟張善政「運用濫訴轉移焦點、透過政治動作掩飾研究倫理爭議。」

針對張善政提告一事，鄭運鵬競選辦公室發言人范綱祥律師發布五點聲明，全文如下：

一、本案緣起為週刊揭露張善政擔任政府研究案主持人，研究報告存在多處抄襲、剪貼及侵害他人智慧財產權之情形，張善政混淆主體提告，牽扯不相干的鄭運鵬及鄭文燦提告，讓人不得不懷疑是把提告當成選舉手段使用。

二、本案研究報告確實存在諸多複製貼上、抄襲情形，所以引發社會譁然及民眾的質疑，張善政如果認為冤屈，最有效、最直接方式就是清楚交代相關抄襲內容是否存在？原因及責任為何？而不是用政治語言和政治動作掩飾研究倫理的問題。

三、司法程序固然慎重，但也難免耗費時日，採取司法途徑是捨近求遠，讓人感覺是拖延戰術，不願意盡速澄清事實，對選民負責。

四、以張善政先生過去兩個月多次公開呼籲的標準，他主持的研究報告確實有多處抄襲，絕非虛構，鄭運鵬、鄭文燦合理引述週刊內容，皆屬可受公評之事。張先生用濫告轉移焦點，徒然浪費司法資源，是最不好的示範。

五、如果張善政提告的最後結果是不起訴，張善政應向國人公開道歉。