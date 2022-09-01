張善政團隊半數有前科　鄭運鵬憂：國民黨若重返執政會連本帶利討回

▲桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

時代力量桃園市議員參選人林佳瑋踢爆，國民黨桃園市長候選人張善政的13區競選團隊主委，有超過半數有違法紀錄，驚呼是「犯罪集團」，而張雖未否認此事，但卻說都是過去的事情。對此，桃園市長參選人鄭運鵬質疑，國民黨在桃園縣執政時期就曾用各種公共建設套利，是市民心中永遠的痛，「未來若國民黨重返執政，很可能連本帶利要回來。」

林佳瑋前天在臉書起底張善政13區競選團隊主委，其中市議員蘇家明違法兼任私人公司董事，被監察院彈劾、市議員褚春來在鄉長任內打壓工會幹部，被經濟部認定不當勞動行為、市議員陳萬得犯恐嚇危害安全罪，被判刑定讞、前觀音鄉長黃茂實2度賄選被判刑定讞等。

對此，鄭運鵬表示，自己最擔心的是，鄭文燦市長兩任所帶來的清明、有效率、透明的運作方式，未來如果國民黨執政之後他們會把過去他們所失去的炒地皮、濫用特權的方式連本帶利的要回來。桃園市民現在很信任現在的市政府，所以包含說現在航空城的啟動、捷運的路網，所以的這些新的建設透透明明的，沒有特權介入。

鄭運鵬指出，但是過去國民黨在桃園縣的時代，他們怎麼樣運用埤塘來賺錢，運用都市計畫，各種公共建設來套利，這是所有桃園市民心中永遠的痛。我們希望說市民朋友可以理解到這幾年的不同，這幾年的進步，這幾年的光榮感，讓民進黨繼續來執政延續下去。

鄭運鵬表示，過去國民黨有很多人在這些他的公職也好、人脈關係也好，有很多的可能違法的事情，現在當然希望國民黨回來，他自己也跟著獲利，「我認為市民有選擇市長候選人的權力，但是誰支持誰，桃園市民都很清楚，希望每一個團隊都是獲得肯定，而不是為了選舉結果後的個人利益，相信大家為了市政、公義著想，選舉不該是為了自己的口袋著想。」