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捲抄襲爭議！張善政喊告「雙鄭」　鄭運鵬「不怕告」：評論都有所本

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政，日前遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也批張善政「抄襲又A錢」，張善政則回擊喊告，對此，鄭運鵬表示，張善政用什麼樣的標準檢視別人，就要用相同標準檢視自己，「他要提告我們尊重，我們所根據也都是媒體報導，有這樣的一個根本，我們也不害怕他來提告。」

對於捲入抄襲風波，張善政委託律師陳麗玲，並派競選辦公室發言人何元楷於今日下午前往桃園地檢署以《刑法》誹謗罪，及《選罷法》意圖使人不當選，向鄭文燦、鄭運鵬等人提告。

對此，何元楷受訪表示，這次張善政出面提告，是要「以訟止謗」，除了透過司法來捍衛清白外，更是要遏止選舉抹黑的歪風。何元楷強調，針對這次不實指控實在不可容忍，並呼籲要「以訟止謗、遏止歪風，不要把乾淨的水塘變成一灘污水，還給桃園一個乾淨的選風」。

鄭運鵬表示，張善政應該要很認真的把他這個案子再重新看一遍，然後公開跟國人說明。當然我也沒辦法阻止他提告，相信媒體的調查都有所本，根據媒體內容公眾質疑他，市民也有資格有知的權利，這裡面的內容，這5千7百多萬到底是怎樣通過的？怎樣來的？他複製貼上沒有引註來源，甚至應該也沒有付費，他可能被侵權的對象跟雜誌，受損的母公司，他也應該說明。

鄭運鵬表示，用什麼樣的標準檢討別人，他就要用什麼樣的標準來反省自己，「我並不會要求他退選，這違反人性，但是他用相同的標準檢討自己，跟我們一樣的規格，向國人、媒體公開上網直播，公開開記者會來做說明報告，我相信這是很合理的，更何況他有5千7百多萬這是政府的標案，應該要用這樣的規格檢討自己，「他要提告我們尊重，我們所根據也都是媒體報導，有這樣的一個根本，我們也不害怕他來提告。」

對於張善政稱任何一毛錢進口袋就退選，更批鄭運鵬可能不是笨是壞，對此，鄭運鵬表示，張善政永遠認為別人就是壞，今天他有這樣一個醜聞，我們也希望說他用相同的標準，他怎麼去質疑別人就怎麼去反省自己，如果資料準備的很充分來還自己清白，請他用相同的規格，向國人報告向媒體報告，把所有的都提到的都公佈。

鄭運鵬指出，自己只用我們所做的標準、蒐集的資料，也跟大家公開的方式來要求他而已，「我相信這很合理，easy money，他就應該用公平的方式，來跟大家說明，這也是他對於過去請他擔任副總跟計畫主持人的宏碁集團也該有所交代，不要影響到人家的商譽。」
 

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