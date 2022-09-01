黃珊珊喊拆花博爭艷館蓋公園　陳時中：多此一舉

▲陳時中今天下午出席出席松山區後援會顧問授證。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊1日舉行首場政策記者會，以「首都進化雙軸線」為主題，主張延續台北市長柯文哲路線，要讓台北成為像法國巴黎一樣的「15分鐘城市」。不過，對於黃珊珊主張是否是「柯規黃隨」，民進黨台北市長候選人陳時中下午受訪說，這幾年沒做等到選舉才提，這是執行率的問題，並直指部分政見確實有「多此一舉」的感覺。

黃珊珊今天公布政見，主張延續柯文哲台北市東西軸線翻轉的政策，接下來會以此為基礎，將焦點延伸至南北縱軸的再造，實現「連接東西門戶」、「再造南北縱軸」、「落成首都中央公園」等3大願景。

陳時中今天下午出席出席松山區後援會顧問授證會前受訪表示，這些計畫如果仔細來看，其實這幾年都可以做，但這幾年都沒有做，到選舉的時候再來提，這是執行率的問題，是不是能夠確實把相關的事情執行好，這是他的質疑。

媒體追問，黃珊珊主張拆除花博爭艷館蓋公園，是否認為多此一舉？陳時中回應，這些計畫如果有的話，可以送到議會裡面去，大家來好好討論，但這幾年完全都沒有企劃，到選舉的時候才提出來，不曉得裡面有什麼特色，如果從表面來看，確實有一點多此一舉的感覺。

此外，陳時中致詞時表示，選舉充滿挑戰，有時候會遇到別人抹黑，有時候會說錯話，但都有後援會的夥伴在身後，謝謝大家；他也重提位於松山區的大巨蛋政見說，很多市民關心大巨蛋能不能啟用，是否能打棒球，他主張要兼顧安全，一定要讓大巨蛋真正能夠舉行棒球賽事。