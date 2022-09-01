張善政研究案涉抄襲？　徐巧芯嘆「確有瑕疵」：應站出來說明清楚

▲北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政，日前遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲，對此，同黨議員徐巧芯呼籲，確有瑕疵存在，建議張善政團隊開記者會公布所有資料，並把抄襲錯誤部分找出來告訴大家，並向外界道歉，「不能讓大家覺得5700萬都是在抄，若不快點拿出來，那很抱歉誰都救不了。」

前新竹市長林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而，先前屢屢強調「誠信最重要」的張善政，如今爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容，引發外界關注。

對於被指研究案抄襲，張善政指出，宏碁公司向農委會標案這個計畫，是把國外農業電子化最新進展資訊摘錄它的精華，轉給我們國內的農業研究單位參考，這個是非常正常的事情，計畫的本質就是在做這種科技新知的引進跟推廣。

農委會科技處長王仕賢31日說，已成立專案小組，會針對研究報告中是否有抄襲、未依規定引用等違反智慧財產權等內容，也不排除約談包括張善政等人在內的研究團隊成員。

對此，徐巧芯則拿出他與張善政團隊要的研究案詳細資料說明，張善政每年的報告都有好幾百頁，也有列出國外考察內容，而在500多頁的內容中，又可拆成好幾份小報告，會有外部審閱委員檢核是否為有意義的內容，以及是否有瑕疵，而這份報告中確實有問題存在。

徐巧芯表示，張善政此研究案也有分工表，張善政是計畫主持人，各項報告也都有執筆人的名字，因此涉嫌抄襲的部分，撰寫的人應該要出來說明。

徐巧芯指出，計畫主持人工作包括負責團隊執行總績效、授權專案團隊計畫組織成立，以及提供內部相關人事財務重要資源，而審核報告有無問題的責任，應該是計畫召集人。徐表示，張善政先前曾表示過他只是掛名，不是實際參與者，「但既然掛名主持人也具有一定責任，不過現在要釐清的是，到底是誰抄襲，是誰做錯事，是誰沒有查覺到有瑕疵？」

對於張善政被指「抄襲迴力鏢」問題，徐巧芯表示，張善政確實要負責，而林智堅是為了個人要取得學歷，才會有抄襲的情況，但張善政則是督導不周，底下的人也沒發現有瑕疵，除非民進黨拿出證據顯示是張善政要求抄襲，而張自己確實也沒有把事情講清楚，張善政的研究案確實對台灣農業有幫助，「而若有抄襲確實不對，對於不當引用也要道歉。」

徐巧芯指出，若張善政公布研究案的內容，相信真相會很清楚，應該要把資料印出來，並把有問題的地方圈出，「而如果抄襲的內容是最重要的部分，就完全不行，但如果只是邊邊角角，則是引用不當，整件事情雖然不對，但會有程度上的差異。」

徐巧芯解釋，報告裡有列舉很多詳細內容，包括國外考察、巡迴座談會等，張善政團隊應該要把資料全部公開出來，「不對的地方也自行圈出來告知外界，並指出哪邊有疏忽，並解釋到底考察了甚麼，是誰去的，對國家有何貢獻，以及辦了幾場座談會等細節。」

徐巧芯強調，自己在看資料之前，不願意幫張善政說任何一句話，也不能因為張善政是國民黨籍就瞎挺到底，而在看完報告後發現事情其實沒那麼複雜，但選舉是個競爭的過程，不能讓大家覺得5700萬都是在抄，若不快點拿出來，那很抱歉誰都救不了，必須要去解決大家對這件事情的誤會。

徐巧芯說，有建議張善政團隊開記者會公布所有資料，並把抄襲錯誤部分找出來告訴大家，並向外界道歉，以及談論報告對國家有何幫助，若有貢獻，即便報告有疏失，相信大家也不會認為是一文不值。