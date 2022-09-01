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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「執政黨忙著潑髒水抹黑」　韓國瑜喊：讓台灣打一場乾淨的選舉

▲韓國瑜、張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前高雄市長韓國瑜與國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究案，遭桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指控「抄襲又A錢」。前高雄市長韓國瑜1日表示，執政黨為了維護政權的既得利益，就會潑髒水轉移焦點，這麼多年他們深受其害，不能再被操弄，「請讓台灣打一場乾淨的選舉，別讓民主變成抹黑扭曲的笑話。」

針對鄭文燦及鄭運鵬批評「抄襲又A國庫的錢」，張善政1日回應，抄襲的事情在第一時間就已釐清，至於A錢的部份，「如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選」。

對此，韓國瑜透過臉書表示，從參選至今一直被戲稱「佛系參選」的張善政，實事求是、不懂打烏賊戰，就算對手出現誠信疑慮，他也只呼籲對方向社會大眾說明清楚，如今卻罕見地說了重話。

韓國瑜說，選舉是選賢與能，選擇願為人民服務、清廉專業的人，很遺憾台灣每次到了選舉，人民最常看見的，不是候選人們各自提出政見、良性競爭，反而是一連串的利益鬥爭，對手們互揭瘡疤、忙著潑髒水抹黑。身為政治人物，最重要的應該是向人民證明自己有意願為民服務，並專心為人民服務，而非只想著政治鬥爭與利益分贓。

韓國瑜強調，既得利益者執政，到後面就會成為專制的政府；當執政黨獲得極大利益的時候，就會把人民的福祉放到最後，「為了維護政權的既得利益，就會潑髒水轉移焦點！台灣需要乾淨的選舉，這麼多年我們深受其害，不能再被操弄，請讓台灣打一場乾淨的選舉，別讓民主變成抹黑扭曲的笑話。」

鄭運鵬則認為，張善政在擔任宏碁集團副總時，向政府投標計畫所主持之內容，三年中金額高達5千7百餘萬元，用抄襲方式獲利政府公帑，與大家所質疑的學生事件並非相同。張善政當時貴為宏基集團副總，也是計畫主持人，憑抄襲台灣知名週刊、國外內容就可以向政府領5千7百多萬的獲利，令人不可思議。

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