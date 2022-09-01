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國民黨大咖相挺林姿妙參選　民進黨痛批：護航與雙重標準令人傻眼

▲3度被馬拉松問訊，林姿妙18日公開還擊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游芳男翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

身陷貪污風波的宜蘭縣長林姿妙今（1日）在國民黨祕書長黃健庭及3千多名支持者陪同下登記參選，許多國民黨內大咖也大力表態相挺。對此，民進黨痛批，林姿妙受到外界諸多質疑，至今仍迴避說明，也不打算下台負責，竟然還跑去登記參選；國民黨不顧爭議堅持護航林姿妙，「不僅讓宜蘭民主受到傷害，雙重標準也令人傻眼。」

林姿妙日前被宜蘭地檢署以《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪名起訴，民進黨1日開轟，林姿妙即使受到外界諸多質疑，至今仍迴避說明，也不打算下台負責，竟然還跑去登記參選；對於涉貪起訴爭議，她至今不敢說明清楚，面對國民黨全代會後媒體記者追問，還一路跑給記者追。

民進黨質疑，林姿妙女兒在官邸指揮縣府公務員，兒子疑似煙滅證據燒掉30公斤的文件，涉貪的她今天還登記參選打算連任，讓宜蘭「民主聖地」留下污點。

此外，民進黨補充，林姿妙遭起訴後，她的心腹甚至自首供出土地弊案細節，但國民黨卻沒有依照平時要求別人的高標準，要求其退選，黨主席朱立倫、連勝文等黨內大咖皆大力相挺，「國民黨不顧爭議堅持護航林姿妙，不僅讓宜蘭民主受到傷害，雙重標準也令人傻眼。」

針對國民黨內對支持林姿妙一事，黨內出現雜音，朱立倫29日表示，林姿妙在宜蘭讓大家非常肯定，雜音完全是綠媒的操控還有特定的聲音，國民黨內都很支持林姿妙，大家都知道林姿妙的情況就是在綠營惡意操控。

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