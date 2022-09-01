鄭寶清今登記參選　網路數據：鄭運鵬社群聲量表現居冠

▲桃園市長候選人鄭運鵬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清1日登記參選桃園市長，桃園市長選戰「四腳督」態勢成行。搜尋引擎QSearch統計民進黨候選人鄭運鵬、國民黨候選人張善政、台灣民眾黨候選人賴香伶及鄭寶清宣布參選前後3日的社群聲量表現，顯示鄭運鵬以14.2萬聲量居冠、張善政5.9萬、鄭寶清5.2萬、賴香伶僅3千多。

臉書粉絲專頁「今天有數嗎」今天指出，在藍營竭盡全力逼退林智堅後，民進黨換上桃園在地立委鄭運鵬接棒，鄭運鵬除了本身在社群就有高聲量外，也得到現任市長鄭文燦的全力支持，此時同為民進黨籍的鄭寶清宣布脫黨參選，不過就網路大數據來看，並沒有達到預期的輿論效果。

「今天有數嗎」表示，從QSearch撈取目前4位桃園市長候選人「宣布參選後3日」的社群聲量，仍是民進黨鄭運鵬的 14萬2005最高，長期被邊緣的國民黨張善政在5月18日宣布參選時，3日也僅累積5萬9897，此次鄭寶清宣布參選，甚至比張善政還低，僅有5萬2169，至於民眾黨賴香伶則只有3303。

「今天有數嗎」並指，通常宣布參選的日子，都是候選人聲量、關注度最高的時候，如果在起跑時未能衝出一股氣勢，那後續的選戰可能更加艱難。

本次調查的統計方法為透過搜尋引擎QSearch，撈取全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，透過影響力分數計算網路聲量，4名候選人搜尋時間範圍分別為：鄭運鵬8月12日至8月14日；鄭寶清8月27日至8月29日；張善政5月18日至5月20日；賴香伶4月21日至4月23日。

▲前立委鄭寶清今天登記參選。（資料照／記者沈繼昌翻攝）