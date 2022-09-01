蔡適應論文被控抄襲　碩士同窗徐巧芯訝異：老師對他評價不錯

▲基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應，1日遭時代力量議員參選人踢爆台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，論文結論抄襲比例達33%。對此，和蔡適應為淡大國戰所碩士同窗的議員徐巧芯表示，老師對蔡的評價不錯，這次被爆料博士班論文有問題確實有點訝異，而如果論文是蔡適應自己寫的，代表在引用上不夠嚴謹，「要讓民眾看到勇於面對的心，相信可以做到一定程度的止血動作。」

對於論文被指抄襲，蔡適應簡單兩點聲明指出，第一，其他陣營的對手，覺得他的選情相對穩定，且居於領先的態勢，故意以論文的部分攻擊他，不過他相信基隆市民大多都是支持蔡適應的。

蔡適應說，第二，他在畢業之前，都要按照學校的規定，跑過Turnitin的論文比對系統，在論文比對系統之下，符合學術規範才能畢業，所以在這個標準之下，他順利畢業，證明畢業論文是沒有問題的。

對此，徐巧芯認為，蔡適應論文抄襲事件跟林智堅相比算還好，但論文結論抄襲比例達33％，已經超過一般學校認定的標準，不過相信蔡的論文送到台北大學學倫會後，抄襲比例應該會更不一樣。

徐巧芯指出，蔡適應的討論度應該沒想像中高，林智堅論文案會鬧大，是因為他是第一個，且涉及到台大碩士論文，老師還是國安局長陳明通，且林不出席學倫會，還說余正煌抄襲，整件事比較有戲劇性，但蔡適應最後結果可能會因為論文寫得不好，有瑕疵，導致學位被取消，不過整體影響性還是沒林智堅那麼大。

徐巧芯提到，蔡適應與她都就讀淡大國戰所碩士，老師對蔡的評價也不錯，而這次被爆料台北大學博士班論文有問題，確實有點訝異，而如果論文是蔡適應自己寫的，代表在引用上出問題，不夠嚴謹，而態度很重要，要讓民眾看到勇於面對的心，相信可以做到一定程度的止血動作。

徐巧芯也說，最近基隆氣溫高、降雨少，民生用水出現狀況，蔡適應最近也針對此議題進攻，而他本來想要藉此議題，打之前擔任過議員的國民黨基隆市長參選人謝國樑，但蔡適應才是現在的基隆立委，在打這議題時，不但打到自己，還打到現任市長林右昌，在這件事情的處理上，搞不好會比論文影響度還大。