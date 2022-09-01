　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政競辦主委如「犯罪集團」　邱顯智要求朱立倫出來面對

▲林佳瑋、邱顯智1日召開記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲林佳瑋、邱顯智1日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量桃園市議員參選人林佳瑋指國民黨桃園市長候選人張善政的13區競選團隊主委，有超過半數有違法紀錄，驚呼是「犯罪集團」，而張雖未否認此事，但卻說都是過去的事情。對此，時代力量立委邱顯智今（1日）喊話國民黨主席朱立倫，是否承諾張善政當選後，不讓違法團隊進入桃園市府。

林佳瑋前天在臉書起底張善政13區競選團隊主委，其中市議員蘇家明違法兼任私人公司董事，被監察院彈劾、市議員褚春來在鄉長任內打壓工會幹部，被經濟部認定不當勞動行為、市議員陳萬得犯恐嚇危害安全罪，被判刑定讞、前觀音鄉長黃茂實2度賄選被判刑定讞等。

林佳瑋今與邱顯智召開記者會，並說，張善政13區競選團隊主委，超過半數以上曾恐嚇、毆打、賄選、逃漏稅被法院判刑，或被監察院彈劾，然而張善政昨在觀音區座談會上，卻說這些都是過去的事，而當時坐在張旁變的就是黃茂實。

林佳瑋表示，張善政明明知道團隊裡有違法記錄的人，竟還跟黃茂實繼續跑行程，是不是黃做張旁邊，張連一點反省能力也沒有。

林佳瑋質疑，張善政空降選桃園市長，大量依賴桃園地方派系來跑行程，張在選前依賴這些人的人情，若入主市府，難道不會對這些人言聽計從？從這份13位主委名單看出來，這就是國民黨舊勢力的大復辟，懷疑張善政只是魁儡來桃園選舉。

邱顯智則指，張善政在前新竹市長林智堅陷論文爭議時，說做人要誠實，且也說過要獲選民支持，清廉非常重要，但對比競選團隊狀況，「這樣就不重要了嗎？」而先前說絕不容許中常委選舉賄選、換票，但張的競選團隊不只一人賄選三審定讞。

邱顯智喊話朱立倫今天應出來面對，第一、是否明知桃園競選團隊過半有違法紀錄，卻仍雇用，還是根本不知請，要說清楚；第二、是否要更換團隊成員？第三、是否承諾張善政當選後，不讓違法團隊進入桃園市府。

林佳瑋羅列張善政13區競選團隊的幹部，及其身分與違法爭議的事實紀錄：

1. 桃園區蘇家明：市議員、前縣轄桃園市長。2006年3月1日至2011年5月4日，違法兼任私人公司董事，監察院發動調查後始辭任，監察院彈劾，公懲會決議申誡。

2. 八德區張春松：前八德市長。

3. 大溪區曾榮鑑：前大溪鎮長，前桃園縣農發局長。農發局長任內違法兼職遭監察院彈劾，公懲會決議申誡。

4. 復興區李永福：前桃園縣救國團總幹事。2005年第15屆桃園縣復興鄉鄉長參選期間，以交付現金方式賄選遭判刑確定；並利用其擔任救國團桃園縣團委會總幹事之機會，向救國團佯為「借用」新臺幣1百萬元。

5. 龜山區李麗珠：前縣議員。

6. 蘆竹區褚春來：市議員，前蘆竹鄉長。蘆竹鄉長任內，鄉公所因違反工會法打壓工會幹部，經勞動部認定不當勞動行為。擔任蘆竹區長任內，違反行政中立幫國民黨立委陳根德站台引發爭議。

7. 大園區陳根深：退休校長，國民黨前立委陳根德二哥。

8. 中壢區姜松茂：前桃園縣建設局長、前苗栗縣政府工商發展局長。

9. 平鎮區陳萬得：市議員、前平鎮市長、現任國民黨立委呂玉玲先生，與天道盟恐嚇建商，共同犯恐嚇危害安全罪，遭判刑定讞。

10. 龍潭區馮愛蓮：前桃園縣議員、前龍潭鄉長葉發海妻子葉發海曾於桃園縣議員任內接受議長選舉賄選招待遭判刑定讞；此外，葉發海又曾於龍潭鄉長任內毆打鄉民代表，亦遭判刑定讞。

11. 觀音區黃茂實：前觀音鄉長。桃園縣觀音鄉第15屆鄉長補選、第16屆鄉長選舉2度賄選遭判刑定讞。

12. 新屋區徐同治：前新屋鄉長。

13. 楊梅區張育美：立委、天成醫療集團董事長。2000-2004年間，幫助集團醫院醫師短報薪資與執行業務所得逃漏稅後承認，檢察官緩起訴，支付處分金80萬，提出義診計畫。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
快訊／拜託蔡英文特赦！　13死囚打行政官司求生遭駁回
快訊／新北7415例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／兩名20多歲女「發病7天亡」！死因猛爆性心肌炎、腦下垂
快訊／連三天破3萬！增33875例本土　死亡+36
基本工資漲到26400元　勞長：近233萬勞工受惠
快訊／大陸空拍機又闖金門　國軍「首度擊落」！
16歲女將場邊遭「父親、教練揉屁屁」　轉播畫面震驚美網
快訊／博士論文被控抄襲　蔡適應回應了
佩真衝刑大真相曝！挨告詐欺到案做筆錄　自拍PO：遇到潑糞仔
朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台第一本《電動機車產業政策建言書》正式發行　分享電動運具六大路徑

快訊／蔡英文下令有差　國軍擊落1架侵擾空拍機

快訊／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊驅離無效「首度擊落」

張善政競辦主委如「犯罪集團」　邱顯智要求朱立倫出來面對

台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

「造好新台東基地」劉櫂豪競選總部正式成立　歡迎鄉親體驗

頻遭惡意攻擊　屏東市長參選人周佳琪：是選市長還是當黑手？

柯志恩登記參選爆衝突　基進黨張博洋嗆聲：帶著高雄人變韭菜

40歲男吐痰亂抹！北捷開罰金額減半　開放一週內「回士林站領遺失物」

反駁碩士論文涉抄指控　蔡適應：居領先態勢對手故意攻擊

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

全台第一本《電動機車產業政策建言書》正式發行　分享電動運具六大路徑

快訊／蔡英文下令有差　國軍擊落1架侵擾空拍機

快訊／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊驅離無效「首度擊落」

張善政競辦主委如「犯罪集團」　邱顯智要求朱立倫出來面對

台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

「造好新台東基地」劉櫂豪競選總部正式成立　歡迎鄉親體驗

頻遭惡意攻擊　屏東市長參選人周佳琪：是選市長還是當黑手？

柯志恩登記參選爆衝突　基進黨張博洋嗆聲：帶著高雄人變韭菜

40歲男吐痰亂抹！北捷開罰金額減半　開放一週內「回士林站領遺失物」

反駁碩士論文涉抄指控　蔡適應：居領先態勢對手故意攻擊

蕭任汶、鄭漢禮加入台鋼教練團！曹竣崵、鄧蒔陽任客座教練

率先捐百萬！台灣大「種福電」助自閉症　預計募款442.7萬元

賣方庫存壓力沉重　第三季NAND Flash Wafer合約價跌幅擴大至35%

茱莉安摩爾「黑透紗」整雙腿看光！　「煙火披風」閃瞎紅毯

台東紅烏龍X叮哥茶飲　「松機限定紅烏龍快閃店」開幕

小屁妹挑釁金龍魚！拿枕頭狂遮視線　牠「怒衝破頂蓋」重摔地面

官員「肖想升課長」領更多退休金！　買5萬1千元禮券行賄被抓包

兩名20多歲女「發病7天亡」！死因猛爆性心肌炎、腦下垂體中風

「幫妳調整姿勢」！古箏淫師環抱少女揉捏胸部　她忍6年提告

快訊／今本土+33875！新北7415例最多　各縣市分佈曝

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

快訊／時代力量踢爆蔡適應台北大學博論涉抄襲

40歲男車廂內吐痰「塗抹在扶手桿上」　污染環境！北捷開罰4500元

陳時中民調恐跌到比姚文智低？　他預言北市選情：大咖要來了

國民黨大選哪裡穩了？　他預測一縣市拿60％選票「輾壓民進黨」

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

遭控「抄襲又A錢」！張善政將對鄭文燦、鄭運鵬提告

快訊／鄭寶清登記參選　民進黨：應予除名處分

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

博士論文被控抄襲　蔡適應：符合學術規範

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

快訊／謝和弦下午4：20登記參選！　拋「不裝乖」3政見

粉絲拿命賭「陳時中當選」？　他看對話截圖憂：勸一下

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

更多熱門

相關新聞

博士論文被控抄襲　蔡適應：符合學術規範

博士論文被控抄襲　蔡適應：符合學術規範

民進黨基隆市長參選人蔡適應，今（1日）遭時代力量議員參選人踢爆台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，論文結論抄襲比例更達33%。對此，蔡適應回應表示：「我的論文跑過論文比對系統，一切符合學術規範」。

劉櫂豪「造好新台東基地」正式開幕

劉櫂豪「造好新台東基地」正式開幕

柯志恩登記參選爆衝突！基進黨張博洋場外嗆聲

柯志恩登記參選爆衝突！基進黨張博洋場外嗆聲

崑大量化中心民調　黃偉哲支持度近6成

崑大量化中心民調　黃偉哲支持度近6成

被控碩士論文涉抄　蔡適應：居領先對手故意攻擊

被控碩士論文涉抄　蔡適應：居領先對手故意攻擊

關鍵字：

張善政邱顯智林佳瑋朱立倫2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面