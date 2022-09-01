張善政競辦主委如「犯罪集團」　邱顯智要求朱立倫出來面對

▲林佳瑋、邱顯智1日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量桃園市議員參選人林佳瑋指國民黨桃園市長候選人張善政的13區競選團隊主委，有超過半數有違法紀錄，驚呼是「犯罪集團」，而張雖未否認此事，但卻說都是過去的事情。對此，時代力量立委邱顯智今（1日）喊話國民黨主席朱立倫，是否承諾張善政當選後，不讓違法團隊進入桃園市府。

林佳瑋前天在臉書起底張善政13區競選團隊主委，其中市議員蘇家明違法兼任私人公司董事，被監察院彈劾、市議員褚春來在鄉長任內打壓工會幹部，被經濟部認定不當勞動行為、市議員陳萬得犯恐嚇危害安全罪，被判刑定讞、前觀音鄉長黃茂實2度賄選被判刑定讞等。

林佳瑋今與邱顯智召開記者會，並說，張善政13區競選團隊主委，超過半數以上曾恐嚇、毆打、賄選、逃漏稅被法院判刑，或被監察院彈劾，然而張善政昨在觀音區座談會上，卻說這些都是過去的事，而當時坐在張旁變的就是黃茂實。

林佳瑋表示，張善政明明知道團隊裡有違法記錄的人，竟還跟黃茂實繼續跑行程，是不是黃做張旁邊，張連一點反省能力也沒有。

林佳瑋質疑，張善政空降選桃園市長，大量依賴桃園地方派系來跑行程，張在選前依賴這些人的人情，若入主市府，難道不會對這些人言聽計從？從這份13位主委名單看出來，這就是國民黨舊勢力的大復辟，懷疑張善政只是魁儡來桃園選舉。

邱顯智則指，張善政在前新竹市長林智堅陷論文爭議時，說做人要誠實，且也說過要獲選民支持，清廉非常重要，但對比競選團隊狀況，「這樣就不重要了嗎？」而先前說絕不容許中常委選舉賄選、換票，但張的競選團隊不只一人賄選三審定讞。

邱顯智喊話朱立倫今天應出來面對，第一、是否明知桃園競選團隊過半有違法紀錄，卻仍雇用，還是根本不知請，要說清楚；第二、是否要更換團隊成員？第三、是否承諾張善政當選後，不讓違法團隊進入桃園市府。

林佳瑋羅列張善政13區競選團隊的幹部，及其身分與違法爭議的事實紀錄：

1. 桃園區蘇家明：市議員、前縣轄桃園市長。2006年3月1日至2011年5月4日，違法兼任私人公司董事，監察院發動調查後始辭任，監察院彈劾，公懲會決議申誡。

2. 八德區張春松：前八德市長。

3. 大溪區曾榮鑑：前大溪鎮長，前桃園縣農發局長。農發局長任內違法兼職遭監察院彈劾，公懲會決議申誡。

4. 復興區李永福：前桃園縣救國團總幹事。2005年第15屆桃園縣復興鄉鄉長參選期間，以交付現金方式賄選遭判刑確定；並利用其擔任救國團桃園縣團委會總幹事之機會，向救國團佯為「借用」新臺幣1百萬元。

5. 龜山區李麗珠：前縣議員。

6. 蘆竹區褚春來：市議員，前蘆竹鄉長。蘆竹鄉長任內，鄉公所因違反工會法打壓工會幹部，經勞動部認定不當勞動行為。擔任蘆竹區長任內，違反行政中立幫國民黨立委陳根德站台引發爭議。

7. 大園區陳根深：退休校長，國民黨前立委陳根德二哥。

8. 中壢區姜松茂：前桃園縣建設局長、前苗栗縣政府工商發展局長。

9. 平鎮區陳萬得：市議員、前平鎮市長、現任國民黨立委呂玉玲先生，與天道盟恐嚇建商，共同犯恐嚇危害安全罪，遭判刑定讞。

10. 龍潭區馮愛蓮：前桃園縣議員、前龍潭鄉長葉發海妻子葉發海曾於桃園縣議員任內接受議長選舉賄選招待遭判刑定讞；此外，葉發海又曾於龍潭鄉長任內毆打鄉民代表，亦遭判刑定讞。

11. 觀音區黃茂實：前觀音鄉長。桃園縣觀音鄉第15屆鄉長補選、第16屆鄉長選舉2度賄選遭判刑定讞。

12. 新屋區徐同治：前新屋鄉長。

13. 楊梅區張育美：立委、天成醫療集團董事長。2000-2004年間，幫助集團醫院醫師短報薪資與執行業務所得逃漏稅後承認，檢察官緩起訴，支付處分金80萬，提出義診計畫。