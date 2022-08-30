林佳龍登記參選新北市長　叫陣侯友宜：申請表要勾選辯論那一欄

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（30）日上午到新北市選委會登記，正式成為候選人，而民進黨秘書長林錫耀、13位民進黨立委，以及超過30位民進黨議員參選人到場站台，並齊喊「新北大翻新，議員全壘打，林佳龍凍蒜」。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍登記參選。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

林佳龍表示，六週以來，他感受到「1+37」勝選團隊團結一心，氣勢如虹，也看到新北市民求新求變的期待。這場戰役不只是他跟民進黨的選戰，而是一場新北市民要一起改變、大翻新的民主選戰。

林佳龍說，新北17年來未政黨輪替，有升格但沒升級，預算、人事跟行政權進步得的不夠快，安居樂業方面跟六都比較，新北市已經落後了。

林佳龍再次向侯友宜遞出辯論戰帖，並喊話侯要有接受辯論的勇氣。對於侯友宜受訪時說跟2016年時任新北市長參選人蘇貞昌有過辯論，林佳龍指出，在光天化日下侯友宜可以這樣講，「其實他現在就可以做到」，在市長登記申請表上勾選辯論那一欄，而非政見發表會。

「新北大翻新不只是一句口號，這是一個可以實現的願景」。林佳龍透露，他今天登記時也繳交新北大翻新四大政策主軸、20項政策願景，以及100項的具體主張；新北升格直轄市，要有自己新的認同、新北人的志氣，新北是台灣第一大城市，最能代表台灣走向世界，也讓世界走進來，新北市的「新」，就是指新的台北市。

林佳龍最後說，他要感謝總統蔡英文的信任，行政院長蘇貞昌的扶持，立法院長游錫堃的祝福，以及副總統賴清德的投入，「我們團結一心，我們要以行動，來贏得人民支持」，也期待這場艱困選戰，成為歷史上精彩的選戰。