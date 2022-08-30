快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實





▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁公司副總時期，申請農委會計畫案被指稱抄襲，張善政競選辦公室發言人何元楷今（30）日說明，呼籲有心人士不要為了選舉，就抹黑本土產業，並指出，此報告完全無法比擬大學學術學位論文。

何元楷表示，此案是農委會委託民間私人企業之計畫案，其精神在於透過民間私人企業之團隊，協助蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，橋接給國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境的技術或可能性導入。因此，翻譯摘取國外各類文獻精華是必要的，並無不妥，不能因此將資料整理、引用，就指控為抄襲，這與學術倫理及撰寫論文之規範不同。

何元楷指出，一般的民間企業接受委託案，包括如此案之主要工作，除撰寫相關報告外，仍須辦理多項服務，例如：舉辦座談會、研討會、宣傳行銷等，這與台灣大學、中華大學的學位學術論文完全不一樣。一個是個人做學問、撰寫論文，並取得國家認定之學位，一個是民間私人企業團體蒐集、彙整等委託案。因此，呼籲有心人士不要為了選舉而抹黑，更不能將民間企業報告個人正式學術論文相提並論。

何元楷強調，張善政當時擔任宏碁電子化部門的單位主管，公司與農委會是專案計畫合約簽定之甲乙方，並非個人。而當時張善政擔任公司的副總，參與團隊執行計畫，向公司與委託單位提出報告結案，這是民間公司正常模式。

何元楷表示，因張善政要參選桃園市長，讓有心人士攻擊，進而影響宏碁，甚至未來Google這些世界級頂尖的公司，只因為張善政曾在這些公司服務，對此，張善政辦公室感到十分遺憾，更扼殺了眾多台灣本土產業所做的努力。

國民黨文傳會副主委林家興也表示，了解內容與事實真相後只能說是「張飛打岳飛」，這是民間公司宏碁當年受農委會委託的計劃案，共有12個人的研究團隊作業，當時張善政是部門主管，所以掛主持人，並非張善政一個人獨力執行與撰寫，此委託報告的情況無法比擬個人正式學術學位論文。

林家興指出，該委託案3年過程橫跨兩屆不同黨派政府，不只是寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩，並非只有媒體所稱的6頁書面報告，實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到。

林家興強調，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，且當時也受到農委會驗收時的肯定，各種書面計畫字數龐大 ，媒體指涉的篇幅反而證明有疑義之比例極低，呼籲有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑本土產業宏碁公司、傷害台灣農業資訊化成就。

張善政稍早親自回應，計劃案是若干年前在宏碁所負責的「農業電子化」輔導團隊，主要是蒐集整理農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，不是論文研究，也不是開發新技術，而是要把國外的進展給國內的研究單位，性質不同，所以計劃案內會引用國外期刊、報告內容，這跟論文寫作性質完全不一樣。

張善政表示，這個計畫並不是只有整理報告給農業單位，為了推廣新的電子化資訊，巡迴很多單位辦座談會、做簡報，了解研究單位在做什麼事情，所以計畫經費的很大部分是在做宣導、座談跟輔助。他提到，團隊裡面好幾個成員也都很努力蒐集資料提供給農委會，最後也都有提供資料來源的清單，只是萬一還是有百疏一漏之處的話，他願意代表團隊向農委會致歉。

張善政說，這項農業電子化企劃案的最終成效很值得驕傲，不敢說有很大功勞，但至少有小小貢獻，「在選舉時這些有助益的事卻被抹黑，我覺得非常遺憾，這也連帶影響到我的老東家宏碁跟Google，造成公司困擾我很抱歉。」