張善政5736萬研究報告涉抄　邱顯智：若確定應退選、農委會應提告

▲張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

時代力量新北市議員參選人吳香君、彭盛韶、王景弘今（30日）到新北市選委會登記參選，黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭到場造勢。對於國民黨桃園市長參選人張善政被爆出5736萬農委會研究案涉嫌抄襲，邱顯智認為，如果最後確定抄襲，張善政舊涉及侵害著作權、詐欺取財，以及誠信問題，應該退選，而農委會應該要提出告訴。

周刊報導，張善政擔任宏碁副總時，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總額達5736萬，但產出的報告卻各種抄襲，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等。

對此，邱顯智30表示，要用（檢視前新竹市長林智堅論文門）同一標準，徹底查清楚，因為這是涉及農委會的標案，且金額這麼大，如果又是抄襲，農委會應該要提出告訴。

邱顯智強調，這非碩士論文，而是一個政府標案，如果查清後確定是抄襲，對被抄襲的一方，有侵害著作權的問題；而對政府來說，付出好幾千萬卻拿到這樣的研究成果，則有詐欺取財的問題，等於拿一個假的東西來換政府的錢。

另外，邱顯智認為此案涉及誠信問題，如果確定張善政抄襲，也應比照林智堅的標準，選擇退選。

對於被踢爆研究案抄襲，張善政稍早強調，計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。