張善政農委會計畫案爆抄襲！　她退休11年無奈澄清：翻譯引用文獻

▲張善政遭爆抄襲，30日上午出面回應。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆料，擔任宏碁副總期間曾向農委會申請5736萬元研究經費，但產出的報告卻涉嫌抄襲。對此，張善政30日強調，計劃案是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下的研究單位，並非論文研究或開發新技術，性質不同。針對這起風波，前農委會資訊中心主任林貞也發聲了。

遭指控抄襲，張善政30日上午回應，該計劃案是若干年前在宏碁所負責的「農業電子化」輔導團隊，主要是蒐集整理農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，不是論文研究，也不是開發新技術，而是要把國外的進展給國內的研究單位，性質不同，所以計劃案內會引用國外期刊、報告內容，這跟論文寫作性質完全不一樣。

林貞則在個人臉書上無奈發聲，表示自己最不想介入選舉，沒想到在退休11年的此刻，竟然需要發表聲明澄清。她表示，當年張善政是接受農委會資訊中心的委託，蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，因此「翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。」

林貞進一步解釋，該計畫除了文獻篩選整理外，也在全台巡迴辦理研討會，對各單位說明國外農業電子化的現況，協助各單位規劃本土化的研究方向，向行政院科發基金申請經費，支持各單位在國內進行後續相關農業電子化的研究與推動。

她強調，自己身為農委會資訊中心主管，對於委託計畫品質非常注意，不會虛擲國家任何一分寶貴資源，若真有抄襲情況，農委會及評審委員們絕不會放水坐視。她也呼籲，「盼各方能摒棄抹黑造謠惡風，讓選舉回歸正向本質。」

▲林貞臉書全文。（圖／翻攝自林貞臉書）

林貞臉書全文如下：

我最不想介入選舉，沒想到退休11年，竟然在此刻必須發表下列聲明：

看到有媒體指控張善政前院長當年承接農委會計畫，抄襲國內外報告交差等事。我身為該計畫主辦單位農委會資訊中心主任，有必要出來澄清。

當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。

該計畫除了文獻篩選整理外，也在全台各農業研究單位巡迴辦理許多研討會，對各單位說明國外農業電子化的現況，協助各單位規劃本土化的研究方向，向行政院科發基金申請經費，支持各單位在國內進行後續相關農業電子化之研究與推動。

經過張善政院長帶領宏碁團隊執行三年計畫協助農業電子化的宣導與推動，讓農委會所屬單位獲得行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，遠超過資訊中心委託宏碁的計畫經費，對於農委會推動農業電子化工作，有非常顯著的助益。

本人身為農委會資訊中心主管，對於委託計畫品質非常注意，不會虛擲國家任何一分寶貴資源。且計畫結案都經過評審委員們嚴格的把關，本人與委員們對計畫品質均相當滿意，同時農業電子化也有具體成效。若真有媒體所指責情事，農委會及評審委員們絕不會放水坐視。

本人已自農委會崗位退休多年，但仍對國家發展甚為關注。時值選舉期間，盼各方能摒棄抹黑造謠惡風，讓選舉回歸正向本質。