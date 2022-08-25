夏張會後共軍繼續實彈軍演　陳其邁狠酸：無疑打了國民黨一巴掌

▲夏張會後，共軍明起又將連2日在「福建沿海」進行實彈射擊。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨副主席夏立言24日晚間在江蘇崑山，與海協會會長張志軍進行餐敘，然而在夏張會後，共軍明（26日）起又將連2天在福建沿海進行實彈射擊。國民黨高雄市長候選人柯志恩稱「國民黨是在野黨，對方怎樣來因應不能控制」，高雄市長陳其邁則回應，去了以後，中國也不甩你就繼續軍演，無疑是打了國民黨一個巴掌。

在夏張會後，共軍明後天馬上又要在「福建沿海」進行實彈射擊，屆時禁止一切船舶進入。陳其邁受訪表示，中國用軍演用武力片面改變台海和平的現狀，這個不僅是周邊國家，大家都不以為然，齊聲表達嚴厲抗議，在國內更是不分族群、不分黨派，大家都反對的事情。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，偏偏國民黨還派代表團去中國，這不僅在很多的國民黨內部，其實也有很多不以為然的聲音，這也對國際釋放錯誤的訊息。而國民黨夏立言副主席到中國的談話，事實上在很多熟悉國共內戰過程的人都非常清楚，中國共產黨一向都是和戰兩手策略，當時國民黨失去大陸也就是因為在整個共產黨一方面發動武力鬥爭，一方面又拉攏內部的人士，來用所謂的和平幌子來招攬少數人士。

「過去已經有一次慘痛的經驗，在國共內戰當時所受到的教訓還不夠嗎？」陳其邁說，現在又踏上中國共產黨和戰兩手的策略陷阱，真的令人非常遺憾，也非常不智。在整個軍演過程，去了以後中國也不甩你，就繼續軍演，這個無疑是打了中國國民黨一個巴掌。他強調，國民黨應該回頭是岸，不應該在不適合的時機來進行這種配合演出的動作。

▲柯志恩今早赴高雄果菜市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今天則評論，國民黨只是充分表達立場，夏副主席是以在野黨的身分，去當面反應對共軍擾台的紛擾感到不滿，沒有任何官方色彩，「他只是提出來，至於中國方面會不會接受，那又是另一回事。」

柯志恩強調:「國民黨是在野黨，只是充分提出台灣人民的感受，至於對方怎樣來因應，這都不是我們所能控制的一個範圍，官方應該由蔡英文總統領導的執政黨，針對這事件提出她的態度跟手段。」

▲夏立言參訪崑山慧聚天后宮 。（圖／台商提供）



大陸國台辦新聞稿指出，張志軍和夏立言是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展；張志軍和夏立言會面，就當前兩岸關係等交換了看法。

張志軍在會面時表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，「我們採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨』分裂和外來干涉的正義之舉。」

張志軍稱，面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。