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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中衝gay bar！擁抱激吻通通來　搶同志票超受歡迎

▲▼陳時中調酒。（圖／翻攝自臉書）

▲陳時中衝同志酒店拚選票。（圖／翻攝陳時中臉書）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中儘管已68歲，但整體形象年輕，與青年朋友互動比年紀更輕的對手蔣萬安、黃珊珊更多，25日他在臉書PO文，自爆直攻知名同志友善酒吧，還接受民眾熱情的「背後抱」及自拍，甚至和調酒師學習調製Gin tonic，擺脫嚴肅的形象。

陳時中表示，有些朋友常在社群文章留言區貼他喝紅酒的照片，其實在與親朋好友聚會中，大家喝點小酒可以讓感情升溫，拉近彼此距離；而且台灣風土釀出的各種極味本產酒，更值得大家多多支持。​

陳時中說，昨晚，朋友帶他到一間很有特色的酒吧，是許多外國朋友來台北必訪名店。店內滿滿的年輕人超high，大家玩在一塊，拿起手機瘋狂自拍，他也向專業調酒師學到 Gin Tonic 的調酒技巧，好酒就要一起分享，大家無話不聊，現場氣氛歡樂爆表。

陳時中笑說，他還收到無數個熱情的大擁抱，抱得好緊好緊，謝謝那麼多朋友如此喜歡他。​

陳時中表示，一大早看到推特和臉書有好多分享，團隊裡的年輕人看到照片都忍不住露出姨母笑，真歹勢。「最後我要提醒大家未成年請勿飲酒，還好我已經滿18歲好長一段時間了。​」

▼陳時中衝同志夜店搶票，同志們嗨翻搶抱親親自拍通通來。（圖／翻攝陳時中IG）

▲▼陳時中。（圖／翻攝自IG）

▲▼陳時中調酒。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳時中到同志夜店受到歡迎，還現學調酒。（圖／翻攝陳時中臉書）

▲▼陳時中調酒。（圖／翻攝自臉書）

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