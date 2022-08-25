林佳龍：夏立言像大雄跟胖虎求饒　「結果惡鄰居要軍演打他耳光」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜瑞芳昭明宮。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者林銘翰／新北報導

國民黨副主席夏立言24日與海協會會長張志軍餐敘，同時傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮，民進黨新北市長參選人林佳龍25日表示，這個不是忠誠的反對黨，政府是一體的，不應該讓政黨超越政府，這就好像胖虎欺負大雄，結果現在大雄跑到胖虎家裡求饒，當面打夏立言的耳光。

林佳龍上午在民進黨立委賴品妤等人的陪同下，前往新北市瑞芳參拜昭明宮，林佳龍在會後受訪時表示，在中共對台灣文攻武嚇的時候，國民黨自己跑去中國跟對方會面，「這個不是忠誠的反對黨」，因為政府是一體的。

林佳龍認為，在野黨應該要配合政府的政策，而不是讓政黨超越政府、去那邊讓中共的官員羞辱，這個時候去本來就是不對的，而且還會在國際上製造「兩岸好像有在談」的假象，但是不是政府之間的談判，「這點會傳達錯誤的訊息」。

林佳龍舉例，就好像卡通裡面的胖虎欺負大雄，現在大雄跑到胖虎家裡求饒，結果這個惡鄰居還說要軍事演習，「這個是當面打夏立言的耳光」。

林佳龍也說，新北市長侯友宜先前曾經提到，希望整個對談的過程能夠公開透明、國民黨主席朱立倫能夠商榷，現在的結果就是台灣公然地被矮化、宣布軍演，侯友宜要怎麼面對台灣人民，以及他的立場到底是什麼。

林佳龍認為，事情的結果已經很清楚，侯友宜就是在為國民黨島做為背書，台灣人民眼睛是雪亮的，「我覺得我們每一個人，都要站在台灣的主體性，拒絕被矮化、去配合中共的統戰演出」。

另外，談及前新竹市長林智堅遭中華大學撤銷碩士學位，林佳龍則說，這些他都尊重，學術規範有其程序，當事人也有申訴的權益，現在林智堅已經退選，後續會捍衛個人論文的事情，他希望選舉的事情可以比較單純化、大家回到公共政策的討論，對於城市的發展能夠有更多建設性的討論。

▼民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

