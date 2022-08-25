侯友宜再推《改變的勇氣》二部曲　林佳龍酸：應該從改變市長開始

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜瑞芳昭明宮。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

新北市長侯友宜日前在臉書貼出「改變的勇氣二部曲」，民進黨新北市長參選人林佳龍25日表示，改變需要勇氣，應該從改變市長開始，國民黨在新北市已經執政17年，侯友宜也已經在位12年，新北市需要有更宏觀的城市規劃與跨域治理的能力，以他長年累積的經驗，可以帶領新北市改變。

林佳龍上午在民進黨立委賴品妤等人的陪同下，前往新北市瑞芳參拜昭明宮，林佳龍在會後受訪時表示，改變需要勇氣，特別是新北大翻新，應該要從改變市長開始，才會有新人、新政與新氣象。

林佳龍指出，國民黨已經在新北市執政17年，侯友宜從擔任新北市副市長到現在也已經在位12年，「我想他們能夠做的，應該也做得差不多了」，未來新北市要有大的格局，需要有更宏觀的城市規劃跟跨域治理的能力。

林佳龍說，他過去擔任過交通部長及台中市長，還有很多跟國際、外交有關的事務，自己一定可以接棒讓新北市脫胎換骨，因為改變需要來自於新的思維跟作為，「林佳龍長年累積的經驗，可以帶領新北市來改變，這個不需要太大的勇氣，只要能夠讓我有個機會，我就會來推動新北大翻新」。

林佳龍表示，大東北角是世界級的觀光景點，因為造山運動發展出非常豐富的生物多樣性與地質，這裡是過去國際三角貿易、進入大航海時代的必經之地，同時有非常多在地特色，例如水金九的礦產、軌道觀光以及節慶活動，北海岸的漁業還很發達，這個也是觀光客喜歡的美食。

林佳龍強調，自己未來會以10年為期程的規劃，加速推動大東北角的地景藝術節，整合食宿遊購行，溝通協調中央與地方政府，透過一區一特色的國際活動，作為新北市觀光宣傳的一大重點。

林佳龍認為，未來整個大東北角的自行車道，可以做到國際級的水準，讓大家在這裡暢行無處，透過點、線、面串連起來，而自己過去在交通部長任內，曾經推動觀光立國、觀光主流化、觀光圈聯盟的「觀光三支箭」政策，希望希望未來也可以用新北市長的角色整合起來。

▼民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

