富羣得標逾億台水工程！劉文得轉任吳驊珈競辦主任　遭疑「換手」





▲立委蔡適應。（資料照／蔡適應辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立院黨團於23日召開記者會，質疑立委蔡適應於擔任立委期間最重要的接管、接水服務政績隱藏著肥水圖利，與蔡適應關係最緊密的服務處副主任劉文得，其弟劉冠毅於2020年3月起擔任「富羣聯合工程服務有限公司」的負責人，並於同年4月就連續拿到台灣自來水公司治水工程標案，直到今年5月，得標總金額超過1億元。「哥哥當立委辦公室副主任、弟弟包工程」，蔡適應委員難道不知情？

對此，國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁今（25）日指出，蔡適應競選辦公室昨日輕描淡寫的說法，其實就是在「轉移焦點」。蔡辦不僅沒說清楚曾經跟蔡適應關係密切的劉文得，和其親兄弟所負責的「富羣公司」之關係，更直接切割劉文得，稱其因個人生涯規畫已離開團隊，然後再轉移焦點指控前立委謝國樑及立院其他兩位委員的作為。林佩蓁提到，蔡適應辦公室如此避重就輕，試圖模糊焦點的說法，不禁讓人認為，是不是心虛？

對此，林佩蓁表示，基隆市黨部也要提出三問，希望蔡適應競選辦公室可以正面回應以下問題，一、「富羣聯合工程服務有限公司」至2020年開始不斷得標，此期間劉文得先生是否擔任蔡適應服務處副主任一職？

林佩蓁指出，從民進黨會勘貼文中可以發現，劉文得至少從2018年開始就長期擔任蔡適應立委服務處副主任，蔡適應競選團隊試圖以劉文得已於今年4月離開團隊回應，但「富羣聯合工程服務有限公司」卻從2020年開始不斷得標，期間劉文得先生確實擔任蔡適應服務處副主任一職。

第二、「劉文得6／24已至蔡適應子弟兵的競選辦公室擔任主任，難道就和蔡適應無關了嗎？」林佩蓁表示，劉文得與蔡適應關係密切，蔡適應的臉書中常見標註劉文得。2016年蔡適應當選立委時，劉文得身影出現在照片當中，同時也常在媒體上看到他代表蔡適應發言與出席會勘，為蔡適應重要的左右手。而蔡適應辦公室昨日回覆，劉文得因個人生涯規劃已於今年4月離開團隊，但從劉文得本人的臉書貼文卻發現，他已於6月24日進入蔡適應子弟兵吳驊珈的競選團隊，這不就等於是「左手換右手」，難道就跟蔡適應無關了嗎？可以就此完美切割？

第三、富羣公司的營業地址和蔡適應辦公室同棟大樓，一個2樓、一個5樓，難道是樓上樓下兄弟溝通治水工程比較方便嗎？而劉文得出席大小水情會勘，哥哥監工、弟弟施工，請問這樣適當嗎？司法單位都不在意嗎？

林佩蓁說到，哥哥以立委辦公室名義爭取工程，然後弟弟做工程，哥哥再以同樣名義去監工，蔡適應上任後，富羣公司的標案就不停增加，難道這是正常的嗎？難道沒有任何道德瑕疵嗎？難道沒有任何法律責任嗎？檢調機關可以放任這樣的事情發生？而且，若深入觀察蔡適應及劉文得臉書會勘紀錄，也可以發現劉文得多數出席會勘皆為管線維修、接管管線等用水工程，現在才恍然大悟，一切真相大白。

最後，林佩蓁指出，針對國民黨基隆市黨部提出的三問，蔡委員辦公室難道不用說明一下嗎？希望蔡適應委員都能公開、正面的回應，說清楚、講明白，給基隆市民一個合理的交代。

▲劉文得6/24轉任蔡子弟兵競辦主任，國民黨青年三問蔡適應。（圖／國民黨基隆市黨部青年團提供）

