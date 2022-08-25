轟「全黨翻車」至今還在裝死！　王鴻薇點名「挺堅共犯」向人民道歉

▲王鴻薇收到中華大學撤銷林智堅論文公文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

前新竹市長林智堅因碩論抄襲，遭台大國發所與中華大學撤銷其碩士學位，國民黨台北市議員王鴻薇25日指出，總統蔡英文、民進黨立委柯建銘、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，通通都是力挺到底的「挺堅共犯」，拉著支持者上車，如今卻全黨翻車，對自己過去的挺堅言行至今卻還在裝死、神隱，要求他們向人民道歉。

王鴻薇今透過臉書表示，林智堅碩士學位遭雙殺，除了敦促竹科管理局提告，她更提醒，7月5日揭發中華大學論文抄襲案時，有許多綠營側翼、政治人物甚至民進黨，都出面挺堅，定調抹黑意圖誤導人民，「如今這些人，在事證歷歷結果之下，必須向人民道歉。」

王鴻薇點名蔡英文、柯建銘、鄭文燦、鄭運鵬，並痛批他們「通通都是力挺到底，挺堅的共犯結構」，對於自己過去的言論言行，至今還在裝死、神隱，拉著支持者上車，操縱同黨、逼著同黨指鹿為馬，「只要這些人一天不道歉，不承認林智堅抄襲，傷害就沒有結束的一天。」

「全黨翻車！民進黨道歉！」王鴻薇怒嗆，蔡英文要大家大聲說「林智堅沒有抄襲」，卻沒有人敢跟著說出來，今天我要大家對蔡英文說，「你欠台灣人民一個道歉，也欠被你誤導的所有支持者、人民一個道歉。」