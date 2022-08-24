要林智堅出面道歉　王鴻薇：被2所大學雙殺還要救濟什麼？

▲台北市議員王鴻薇說明林智堅中華大學論文抄襲。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

前新竹市長林智堅論文案延燒，中華大學24日公布學倫會調查結果，認定論文涉抄襲。對此，國民黨議員王鴻薇表示，林智堅，短短時間內被兩所大學雙殺，然後現在到底要救濟什麼？林智堅現在應該要做的事情，就是應該要出來對社會大眾道歉；她也要求昔日力挺林的蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬，也要出來道歉。

王鴻薇說，林智堅連政治人物最低的道德底線都沒有辦法守住，第一，他違反學術倫理在先；第二，他說謊在後，甚至在過程裡不惜用政治壓力給予台大。現在連中華大學都撤銷他的學位，請問一下，林智堅現在還要用所謂的政治壓力，來圓謊嗎？

王鴻薇要求，一路瞎挺林智堅的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦以及立委鄭運鵬，要出來道歉，因為林智堅沒有清白可言。

王鴻薇說，林智堅抄襲的是中華大學去投標竹科管理局的委託案，這個委託案是一個結案報告，所以林智堅抄襲的是一個期末報告，所以林智堅也已經確定他侵犯竹科管理局的智慧財產權，所以我鄭重要求竹科管理局，根據今天中華大學做成的決議，竹科管理局必須告林智堅侵害竹科的智慧財產權，因為林智堅確定違反著作權法。

「如果竹科管理局繼續裝睡，沒有採取任何要求侵權相關的法律動作，我就會告竹科管理局涉嫌貪汙。」王鴻薇表示，竹科的結案報告智慧財產權是屬於竹科管理局，而林智堅抄的就是竹科管理局標案的期末報告，所以我在這邊要求立刻對林智堅採取法律動作，告發林智堅侵害竹科的智慧財產權。

媒體追問，若林智堅若仍要採取法律動作？王鴻薇說，他應該不好意思再採取什麼法律救濟，他之前一直說要採取法律救濟，可是教育部一直沒有收到他的任何提取訴願、行政救濟等，所以林智堅一直都是用政治口水，「我瞧不起林智堅的地方就是，論文抄襲之後不敢面對」。

王鴻薇說，林智堅第一時間不敢去台大學倫會說明，等到台大撤銷學位後，中華大學其實當時學倫會已經完成調查，但林又要求中華大學給他說明機會，校方也釋出善意讓他到校說明。這過程裡，林智堅一直在喊冤，也說要做行政救濟，可以問教育部，他有沒有做任何行政救濟的動作？如果沒有的話，就是林智堅已經習慣性在說謊。

「當然，行政救濟是一個他的權力。」王鴻薇表示，但她要問林智堅，短短時間內被兩所大學雙殺，然後現在到底要救濟什麼？林智堅現在應該要做的事情，就是應該要出來對社會大眾道歉，這是政治人物基本的誠信問題，還要硬拗嗎？

王鴻薇還說，鄭運鵬披掛上陣後，還一路堅信幫林智堅做辯護、背書，「請問一下，鄭運鵬你現在如何自處？你還要挺林智堅嗎？還是你的鐵三角嗎？鐵三角中已經有一隻生鏽腐敗了，還是鐵三角嗎？」，民進黨這些政治人物，包含蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬，都應該對社會大眾道歉，因為發生這些事情後，你們還跟台大對抗，然後繼續瞎挺林智堅。