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民眾黨點名「這5人」道歉　林智堅碩士學位雙殺「硬拗已無法止血」

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

中華大學24日撤銷前新竹市長林智堅碩士學位，民眾黨對此痛批「事實擺在眼前，硬拗已無法止血」，並點名林智堅、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，為過去護航的言論向全體桃園市民道歉，讓台灣政壇找回正直和誠信。

民眾黨表示，論文門拖了39天換來「堅下鵬上」，桃園市走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，堪稱台灣政治史上奇蹟，也為學術界立下最壞示範，政治人物秉持誠信當有大智，可惜在蔡總統和民進黨眼中只有林智堅。

民眾黨說，林智堅台大國發所碩士學位被撤銷，中華科管所學位也保不住，「事實擺在眼前，硬拗已無法止血」，並點名林智堅、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，為過去護航的言論向全體桃園市民道歉，讓台灣政壇找回正直和誠信。

針對論文，民眾黨要求竹科管理局勿瀆職，應對林智堅提告；監察院更應加速徹查，不能遇到綠色就轉彎。民眾黨指出，中華和台大學倫會頂住壓力、守護學術倫理的底線，值得肯定，但林智堅自始至終詭辯不認錯，透過黨政媒側翼迫使學校低頭，無疑是全國學子的最壞教材。

至於林智堅曾說「有無學位不影響選舉」，民眾黨認為人民未必在乎政治人物的學歷，但更重視操守和誠信，林智堅退選卻堅不認錯，蔡英文總統更說「選舉有中國的壓力」，把質疑者通通打成中共同路人，絲毫未見悔改之心。

民眾黨開嗆，林智堅與他在新竹的政績一樣，金玉其外、敗絮其中，用抄襲手段取得不配擁有的學位，矇騙社會大眾超過10年，如今意圖從新竹行騙到桃園破滅，民進黨卻又送出力挺抄襲的「小智2.0」，難道以為桃園市民都是吃大內宣長大的？

「論文抄襲一本不夠，可以抄兩本；碩士被撤銷一次不夠，可以被撤兩次。」民眾黨怒轟，兩本論文皆被「雙殺」，抄襲已經是鐵一般的事實，蔡英文總統不該綁架民進黨全黨一起坐上「雙門抄跑」，低估民眾的智慧，以硬拗蒙蔽良知，若以政治踐踏學術，必將遭到民意的反撲。

中華大學認定林智堅論文抄襲後，林智堅委任律師黃帝穎也透過臉書發表聲明，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

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