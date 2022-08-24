論文雙殺「讓新竹人蒙羞」　林耕仁：林智堅、沈慧虹都應道歉

▲林耕仁認為，林智堅愧對曾經投票給他的新竹人，讓新竹人蒙羞。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，今(24)日下午再遭中華大學認定「確實存在抄襲情事且其情節重大」，繼高虹安回應，稱林智堅1個月內連被撤2論文，堪稱台灣政治史上第一人後，國民黨新竹市長參選人林耕仁也要林給個交代。

林耕仁表示，對於中華大學根據學術準則和嚴謹判斷，做出認定抄襲的結論，完全尊重校方的結論。他認為，繼台大之後，第二所大學再認定林智堅論文抄襲，是對新竹市民們的再一次傷害，呼籲林前市長必須勇敢面對爭議，站出來跟新竹市民誠摯道歉。

他說，誠信是公職人物最基本的要求，林智堅再一次被大學認定學術抄襲，不只是他個人受到否定，更讓曾經相信他、投票給他的新竹人蒙羞。這不是林智堅先前選擇退選，就可以輕易抹去，作為前市長，以及一直力挺他的沈慧虹，是否依然要站在中華大學對立面，兩位都要給出交代。

►林智堅被撤2論文！ 「政壇第1人」高虹安虧：沈慧虹終究錯付了

►林智堅論文遭雙殺！中華大學點名這兩人難辭其咎 送教評會檢討



►林智堅論文「抄襲情節重大」 中華大學1027字說明審議結果



►快訊／林智堅論文第二門也沒了 中華大學認定抄襲：撤銷學位