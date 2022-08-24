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林智堅雙碩士飛了　張善政要蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬出來道歉

▲▼林智堅、張善政。（圖／資料照）

▲前新竹市長林智堅雙碩士學位均被認定抄襲而慘遭撤銷，張善政認為，民進黨從上到下都應出來道歉。（圖／合成資料照）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

前新竹市長林智堅才因遭台大論文審查委員會認定抄襲、撤銷學位，黯然退選桃園市長；而林智堅的論文抄襲風波還不只一樁，他在中華大學的碩士論文也遭人檢舉抄襲，24日校方說明審查結果，認定是抄襲並撤銷學位。國民黨桃園市長參選人張善政表示，尊重中華大學的決議，他也認為林智堅應該要公開向社會大眾道歉，民進黨從上到下，包括蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬都必須向全民道歉。

中華大學24日公布林智堅論文審查結果表示，經審議委員會決議，認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，審議委員會建議撤銷林智堅的碩士學位。教務處在收到調查報告後，依相關規定撤銷林智堅的碩士學位並公告註銷其學位證書。

▲國民黨桃園市長參選人張善政視察桃園大圳埤塘後，提出埤塘三個守護，強調有信心守護桃園埤塘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政也對此回應要民進黨從上到下都出來道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，張善政指出，從台灣大學到中華大學，都守住了學術倫理自主，但台灣價值與台灣民眾對政治人物的信任度已被民進黨嚴重傷害。

他批評，蔡英文在論文抄襲風爆一開始就下令全黨挺林智堅；鄭文燦為林智堅公開站台輔選，說他絕沒有抄襲；鄭運鵬更是陪著林智堅大動作開記者會，為2份論文護航到底；不料現在2份論文都被認定抄襲屬實，撤銷林智堅的碩士學位。張怒批，蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬都應該正式公開道歉。

張善政競選辦公室發言人何元楷則強調，尊重中華大學學論會最終決議，林智堅論文抄襲先後被台灣大學以及中華大學認證抄襲，可說是雙認證、雙抄襲、雙撤銷；當初一路護航，拉著林智堅的手力挺的桃園市長鄭文燦、和取而代之現在的桃園市長參選人鄭運鵬，都應該站出來對社會大眾、對全體桃園鄉親道歉。

何元楷指出，鄭運鵬最近都說自己是遮雨棚，回顧他這段時間無數次為林智堅護航、圓謊，說過無數次林智堅沒有抄襲。現在台灣大學與中華大學都做出決議認定林智堅抄襲，鄭運鵬的立場是什麼？還是繼續挺被「雙殺」的林智堅嗎？還是其實鄭運鵬說的是要當林智堅的遮雨棚？何元楷強調，鄭運鵬過應該立刻向社會大眾、向桃園民眾嚴正道歉，不要把台灣人、把桃園人當傻瓜。

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