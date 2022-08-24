林智堅被撤2論文！　「政壇第1人」高虹安虧：沈慧虹終究錯付了

▲高虹安說，林智堅在1個月內連續被撤銷2論文，堪稱台灣政治史上第1人。（圖／高虹安競選辦公室提供）



記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，今(24)日下午再遭中華大學認定「確實存在抄襲情事且其情節重大。」新竹市長參選人高虹安隨後也表示，「能夠在一個月內連續被撤銷二個碩士學位，林智堅已成為台灣政治史上第一人，對於始終相信他的沈慧虹來說，終究是錯付了（付出錯了）」。

針對高虹安的批評，沈慧虹尚未做出回應。

▲高虹安說，沈慧虹的信任終究是錯付了，且沈之前未審先判、認為台大抹黑，還應該要為自己的言行道歉。（圖／記者陳凱力翻攝）

高虹安說，中華大學審查結果出爐，林智堅前市長在一個月內連續被撤銷二個碩士學位，成為台灣政治史上第一人，也證明了沈慧虹前副市長「相信林智堅沒有抄襲」的說法，終究是錯付了。

高虹安認為，沈慧虹應該要為自己過去未審先判、認為台大抹黑、相信林智堅沒有抄襲的言論道歉，同時，「我們也希望這次的事件能夠給台灣的政壇一個教訓，不要為了學歷迷思，而用非法手段追求一個與自己能力不符的學歷，最終反而得不償失」。

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