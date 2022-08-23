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臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

▲劉建國競選總部指出以「林○嵐」與「陳○雲」為名的網友發文所稱內容，全是抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，今由競總發言人林廉貴正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劉建國競選總部指出以「林○嵐」與「陳○雲」為名的網友發文所稱內容，全是抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，今由競總發言人林廉貴正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前臉書社群出現「林O嵐」與「陳O雲」為名的帳號，在臉書社群PO文散布「劉建國有農地」以及「收賄扣」等子虛烏有的不實指控。劉建國服務處今（23）日針對「林O嵐」與「陳O雲」網友，提出加重誹謗罪告訴，呼籲民眾共同抵制錯假訊息，千萬不要分享、轉發，以免成為散布假訊息幫凶。

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選辦公室今說明，立委劉建國針對此次PO文抹黑一事，委請競選總部發言人林廉貴代為發言，林廉貴指出，根據監察院所公布公職人員財產申報資料，劉建國未有任何土地所有權，以「林○嵐」與「陳○雲」為名的網友發文所稱內容，全是抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，今正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。

林廉貴表示，劉建國委員所有財產都清楚刊登於監察院廉政專刊，供民眾檢視，2018年監察院申報資料因行政疏失申報錯誤，服務處發現錯誤後，主動申報改正，後續在申報時都會要求同仁小心嚴謹，重複查核避免錯誤，此事不僅早已澄清過，在2020年大選也已接受過選民檢驗。

▲劉建國競選總部指出以「林○嵐」與「陳○雲」為名的網友發文所稱內容，全是抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，今由競總發言人林廉貴正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉建國委員委任律師林群期表示，針對有民眾在臉書社團或網路上傳送訊息，內文誣指「雲林縣縣長候選人劉建國農地旁大片整合已有金主購買」同時指稱「立法委員好好賺，有之前不法所得及廠商回扣」等內容。根據監察院公布的公職人員財產申報資料，雲林縣長候選人劉建國並沒有任何土地所有權，同時也無任何不法所得及收受廠商回扣的事情，因此該網友在臉書社團及網路上散布指稱的內容，均屬子虛烏有不實的指控。

律師林群期指出，散布這樣的內容已經構成《刑法》第310條第2項規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，構成刑法誹謗罪。」，此外在競選期間，這樣的行為也構成《公職人員選舉罷免法》第104條規定：「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」

▲劉建國競選總部指出以「林○嵐」與「陳○雲」為名的網友發文所稱內容，全是抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，今由競總發言人林廉貴正式提出告訴，捍衛清白與民眾權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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