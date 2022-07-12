身障者專用類小黃　雲林搶先推出小型復康巴士官方Line帳號

▲雲林縣政府自籌3千2百萬共同合作「雲林縣小型復康巴士官方Line」嘉惠身心障礙朋友，今日舉行發表活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部工業局推動「智慧城鄉生活應用」計畫，雲林縣政府自籌3千2百萬共同合作「雲林縣小型復康巴士官方Line」嘉惠身心障礙朋友，今（12）日舉行發表活動，讓更多身攜障礙朋友知道如何透過line系統在使用復康巴士行車訂車服務上更方便。

雲林縣府自2022年起將復康巴士委外辦理營運後，因擴大服務項目及延長服務時段，民眾對小型復康巴士的使用量越來越高，今年1-5月委外辦理營運的服務人次2萬7千958人次與去年同期自辦營運時的服務人次成長了95.9%，因此，思考要如何提供更便利、更安全的小型復康巴士服務，讓更多身心障礙民眾受惠，是縣政府努力施政的重點之一。

▲身障者綁定小型復康巴士LINE＠帳號，查詢、訂車、回報等資訊一手掌握，家屬亦可即時掌握身心障礙者上下車的時間地點、行車位置等，同時還可以查詢到當日訂單30分鐘內的車輛位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣目前有4萬多名的身心障礙者，「智慧城鄉生活應用」計畫透過補助康訊科技公司的車隊管理大躍進、人車雲整合－AI智慧聯網應用於復康巴士轉型計畫一案，開發設計建置了便於民眾使用的「LINE＠」綁定帳號服務，並升級硬體設備及優化管理系統，大幅提升民眾便利性、行車安全性及營運服務效率等問題。

康訊科技總經理藍明傳總經理表示，「復康巴士官方Line」是全國各縣市身心障礙復康巴士服務首創服務，率先在雲林縣推動實施，民眾只要綁定小型復康巴士LINE＠帳號，查詢、訂車、回報等資訊一手掌握。透過手機，家屬可以即時掌握身心障礙者上下車的時間地點、行車位置等，同時還可以查詢到當日訂單30分鐘內的車輛位置。

▲雲林縣政府自籌3千2百萬共同合作「雲林縣小型復康巴士官方Line」嘉惠身心障礙朋友，今日舉行發表活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

脊髓損傷協會常務理事黃傳佑表示，以往因一車服務一人的方式在車輛待命時間中無形耗費資源，最常發生是預約不到車輛的情況，現在以單程載運的方式，透過網路透明化可以隨時掌握往返預約時間及車輛、車程，甚至是參與社會活動類需自費方式的搭乘費用都可預先試算，費用僅為計程車的三分之一，大大提升偏遠地區身障者走出戶外的意願。

社會處身障科長周珈羽說明，該服務並不局限於雲林縣民，如有外縣市的身障人士來到雲林需要服務都可以透過「雲林縣小型復康巴士官方Line」預約搭乘，需注意的是，乘車範圍僅限於縣轄內，另如有海線鄉親需要到嘉義縣就醫即可破例跨轄。

復康巴士車內均有加裝監視設備，影像即時上傳並留存紀錄，同時新設備可自動偵測並記錄行進軌跡事件，讓民眾搭乘小型復康巴士時，提高行車安全。再者，未來透過系統的優化，行政調度中心運用AI電腦智慧輔助目前的排班派車作業，快速安排服務車輛、規劃最適合班表、提升整體營運效率暨服務更多有需求的民眾。

▲脊髓損傷協會常務理事黃傳佑（右一）表示，以透過網路透明化可以隨時掌握往返預約時間及車輛、車程，即便是自費部分都可預先試算，且僅為計程車的三分之一，大大提升偏遠地區身障者走出戶外的意願。（圖／記者蔡佩旻攝）

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