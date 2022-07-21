偶戲面臨斷層！台灣戲曲學院簽MOU　以培育雲林人才為目標

▲縣府與國立臺灣戲曲學院合作簽署MOU，雙方為奠定臺灣布袋戲系統化教學方法透過實務合作及交流培育人才。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2021年在雲林縣Taiwan Top團隊昇平五洲園團長林政興引薦下，促成國立臺灣戲曲學院將師資導入至西螺國中、平和國小、土庫國小、舊庄國小、廣興國小共5所校園，進行布袋戲後場教學，推展有成，故縣府與國立臺灣戲曲學院合作簽署MOU，雙方為奠定臺灣布袋戲系統化教學方法透過實務合作及交流培育人才。

雲林縣政府與臺灣戲曲學院MOU簽約儀式，於今(21)日由縣長張麗善、校長劉晉立代表簽署，國立臺灣戲曲學院擁有豐富的教學及研究資源，縣府期許透過此次簽署交流合作備忘錄，能夠借重國立臺灣戲曲學院的專業，奠定臺灣布袋戲系統化教學方法，積極培育具備人文素養、統整傳統與融合現代，並具備國際視野的優秀表演藝術人才。

縣政府說明，藉由簽署合作備忘錄，未來將共同規劃布袋戲概論課程、教學設計、彙編教材並訂定結業標準。推動布袋戲技藝專科化，提供多元學習管道，促進學生多方位發展；未來布袋戲專科成立，可藉由學科及術科奠定紮實基礎，充實專業表演能力、創造能力，循序漸進的滋養布袋戲學員的藝術內涵，傳承臺灣布袋戲傳統技藝和精神，同時發展其價值。

▲縣府與國立臺灣戲曲學院合作簽署MOU，在多位偶戲藝師見證下，雙方為奠定臺灣布袋戲系統化教學方法透過實務合作及交流培育人才。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，布袋戲為雲林獨特的文化瑰寶，產業從業人員眾多與立案團隊數量都是全台數一數二，加上從黃海岱大師一脈相承，到人間國寶黃俊雄大師、霹靂及金光布袋戲等，從野台跨足電視、電影，形成全台引領風潮的布袋戲文化。縣府為深化布袋戲文化底蘊，長期致力於保存布袋戲產業及技藝，已於各地學校推廣布袋戲教學長達10年。

立臺灣戲曲學院校長劉晉立表示，身為雲林子弟很榮幸參與MOU簽訂，我們知道在傳統戲曲的部分，傳統文化必須要有人才不斷地加入才能夠永續經營，現在我們傳統表演藝術由看是不帶系面臨了斷層，加上許多大師辭世，上我們覺得時間非常緊迫，應該要有系統性的方式來培育人才，今日能夠與雲林縣一起努力，這是臺灣戲曲學院的使命也是榮譽，希望簽訂是開始、希望培育人才的平台能夠永續經營。

昇平五洲園團長林政興表示，布袋戲演師一般學歷都不高，所以我希望透過今天合作讓布袋戲演師不僅在經歷，而更能在學歷上可以並行發展，我只想「我能為布袋戲做什麼」，這就是當初引薦促成國立臺灣戲曲學院將師資導入至西螺國中、平和國小、土庫國小、舊庄國小、廣興國小共5所校園的初衷。

文觀處長陳璧君表示，今年是雲林國際偶戲節邁入第20年，將由霹靂負責開幕演唱會，為將榮耀歸屬藝師，金掌獎頒獎典禮決定移師台北中正紀念堂，希望布袋戲成為整個臺灣甚至是國際性重要的活動，今年特邀美國西北傀儡劇蒞臨策展，讓大家透過雲林國際偶戲節第20週年看到雲林未來在整個布袋戲的傳承與表演更多元化與國際性。

▲國立臺灣戲曲學院校長劉晉立表示，培育人才是臺灣戲曲學院的使命也是榮譽，希望簽訂是開始、希望培育人才的平台能夠永續經營。（圖／記者蔡佩旻攝）

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