劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提民雲林縣長參選人劉建國今（24）日召開「農業政策白皮書」記者會，端出12道好菜，宣示當選縣長之後，四年內要讓雲林的農民家戶收入增加至少20萬元，並確保所有農民福利措施全部到位，更喊出口號「農業十二道好菜，鈔票穩穩賺進來」、「農民多賺20萬，每年都要出國玩」。

▲雲林縣長參選人劉建國今日召開「農業政策白皮書」記者會，端出12道好菜，宣示當選縣長之後，四年內要讓雲林的農民家戶收入增加至少20萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣長參選人劉建國為現任立法委員，縣政白皮書是召集專家學者，透過多次會議的討論而提出，競選團隊政策組認為雲林為農業首都，農產品的外銷巿場，關係著農民的生計，雲林團隊的農業政策，推出農業12道好菜，由明道大學前校長陳世雄領軍，以雙技(科技、生技)農業，作為雲林農業的兩隻手，要讓農民過好生活。

明道大學前校長陳世雄說明白皮書所指12道好菜，「農業1234＋雙重保證」，1指的是一園區 (農業生物科技園區)；2指的是二個專區 (雜糧生產加工專區、循環農業及綠能專區)；3指的是三中心 (農業科技研究中心、青農輔導訓練中心、蔬果冷鏈加工物流中心）；4指的是四大目標 (農產自動機械化、全面推動食農教育、提升蔬菜產業競爭力、農產國際化) ，並承諾實現雙重保證，保證農民年收加值20萬，也保證農民福利措施全到位。

▲農委會主委陳吉仲今日特地請假南下為劉建國站台，支持其所提出農業政策。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長參選人劉建國表示，4月被黨中央徵召時受訪就一直提出這四個軸心、八個面向、十個未來做禪述，希望更多雲林縣民可以了解到，我參政的這1、20年來對於政府運作及民眾期待暸若指掌。農業的部分與農委會陳吉仲主委及學者共同研討可以為農民做更多、更好的政策。

過去曾提過要為農民創造雙技的農業首都，我認為，雲林有這個條件、機會，屏東生技園區在十多年前已完成，至今仍在擴展，而雲林農業產值與各面向都不亞於屏東，但至今農民與生計都沒有對接、沒有起步相當可惜，如果我可以入主雲林縣政府，這就是我的第一步。

劉建國說，今日農委會陳主委來到現場為這政策白皮書內容做相關程度的支持與背書，政策所提各面向都是可以做到的，雜糧加工區、蔬果冷鏈、畜牧業養殖、綠能結合等，都可以為雲林農業環境與未來發展做更好的出路。政策白皮書讓農民了解，我為雲林縣農業的未來已經找到正確方向更好、方法，希望大家支持讓我入主縣政府，為雲林的新農業、新雲林的未來一起來打拼。

農委會主委陳吉仲今日特地請假南下為劉建國站台，支持其所提出農業政策，陳吉仲說，我早上一定是要請假來參加劉建國委員透過陳世雄校長與中台灣教授協會朋友們發表的農業政策白皮書，這個政策是真的可以具體解決雲林農業基本問題，除此之外更具有前瞻性。

陳吉仲指出，農業生物科技園區除了可以讓農民耕作產品加值化，也能具體保證四年內收入多20萬，透過政策中的12道菜一一具體落實，提升大幅度競爭力往前走，希望透過劉建國委員有機會進到雲林縣政府讓地方與中央全力合作，大幅度讓雲林農業往前走，如此更能永續，我個人絕對會全力支持劉建國所提的這12道菜。

▲明道大學前校長陳世雄說明白皮書12道菜，保證農民年收加值20萬，也保證農民福利措施全到位。（圖／記者蔡佩旻攝）

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