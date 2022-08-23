　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

▲警員謝旻達耐心陪伴老婦，最後順利將婦人送返家，正急著出門找母親的兒子見狀趕緊上前攙扶母親下車，頻向警員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員謝旻達耐心陪伴老婦，最後順利將婦人送返家，正急著出門找母親的兒子見狀趕緊上前攙扶母親下車，頻向警員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局土庫分駐所接獲報案稱有長者需要協助，派員到場後，發現一名老婦坐在醫療輔助車上呢喃自語，無法與警員應答，警員耐心拼湊老婦說的話，推測其居住地方，將老婦載往該區域挨家詢問，找到家門口時老婦兒子，正急著要出門找母親，驚見母親安全被送回，對警員耐心協助母親找到家，頻頻向警方道謝。

土庫分駐所說明，日前接獲報案稱土庫鎮中正路前有一名長者需要協助，由於當時線上警力正在處理事故，便由當時擔服備勤警員謝旻達前往關心，到場只見一名高齡老婦身旁無人陪伴，當下詢問婦人相關的身分、年籍資料，老婦呢喃自語，無法正常應答，查看其隨行所攜帶之包包，仍無法找到相關證明證件。

警員謝旻達耐心陪伴老婦並循循善誘，最後從老婦的隻字片語中推敲出其住處大概是在土庫鎮的興新里，於是謝旻達先開車送老婦至興新里後，再依靠老婦用手勢指出家的方向沿路挨家挨戶詢問住戶與路人，經過一陣找尋才將老婦載至住處，剛到老婦家門口便發現老婦的兒子，正心急如焚地要出門找母親，幸好母親平安無事的歸來。

老婦姓吳已高齡73歲，老婦兒子見到母親坐在警車上，一面頻頻道謝一面將母親攙扶下車，也替無法清楚表達言語的母親向警員謝旻達表達感謝之意。指出母親平時會出去散步，但是不曾走遠，正想著怎麼還沒回來，急著要出門找尋。

虎尾警分局長廖志明感謝同仁秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神熱心付出，並呼籲民眾，家中如有年長的長輩，可於身上配掛可以辨識身分之物品或申請防走失愛心手鍊，寫上姓名、聯絡地址及電話，即時確認長輩身分。另如有發現年長者於路中迷途，可立即撥打110報案由警方協助長者返家。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺東南觀光夜市普渡好兄弟　特色百匯吃喝玩樂擺桌「招待」

►網瘋傳「夏日格鬥盃」5對1武打片！雲林警澄清：去年9月舊案

►雲林嬤深夜失蹤！暖所長赤腳涉臭水溝　勇救困了整晚的她


►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
台南2警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走
獨／艾成墜樓案外案！　社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突
快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完
張菲送別余苑綺「是解脫」　現身靈堂悲嘆：再撐下去太痛苦
「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年
不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了
快訊／國1北上220K「3車追撞」　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

守住金門守住台灣　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

產期至又滯銷！鳯梨釋迦農友心急　台東縣府盼中央解決

交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

基隆112年度總預算「債務零成長」　林右昌：餘裕推動各項建設

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友同歡

總獎金高達40萬元！高雄「全國電競青少年錦標賽」31日開放報名

吉安樂齡旅遊受矚目！觀光局委託踩線　張月麗與網紅首發

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

西大路地下道改善工程　完成53.30％進度超前

婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

守住金門守住台灣　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

產期至又滯銷！鳯梨釋迦農友心急　台東縣府盼中央解決

交換替代購買　新竹動物園力推生命教育

基隆112年度總預算「債務零成長」　林右昌：餘裕推動各項建設

稅愛電影同樂會開演　台東縣稅務局與弱勢朋友同歡

總獎金高達40萬元！高雄「全國電競青少年錦標賽」31日開放報名

吉安樂齡旅遊受矚目！觀光局委託踩線　張月麗與網紅首發

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

陳品捷遭球吻肋骨斷裂可能報銷　曾仁和自責：不希望發生

台南4家「無名」美食入選米其林必比登　官方釋出詳細地址

建設處代處長自首咬出林姿妙母女　宜檢求處免刑

Junior被女星巴掌打飛「轉圈倒地」　10年後陰影再現：永遠記得！

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

房屋裝修必放「這3物」！專家曝：會催旺家運　越住越有錢

曾俊欣登ATP官網專文　獲讚「正在崛起亞洲新星」

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

安溥歷經婚變「看淡世間」 自揭轉念心路歷程

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

不用柬埔寨啦　學生打工採文旦暑假進帳8萬

張善政競辦批鄭運鵬　上會期立院法案0提案

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

基隆從破產邊緣到「0舉債」　林右昌8年債務餘額降4成

2男下車扁1男　19歲女躲車內發抖

黃偉哲感謝警方迅速逮捕犯嫌

傷痕還在　蘇清泉巧遇823砲戰老兵

機器手臂導航手術示範　台灣醫療實力國際關注

航空城結合大學城　清大、政大青埔設學院

高雄電競錦標賽月底開放報名　獎金高達40萬

遇見藝術與大地的旅行　南迴藝術季今開幕

張善政行腳復興區　批觀光旅次六都墊底

花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

蘇澳漁會中秋超值海鮮禮盒　讓你一次購足

更多熱門

相關新聞

水溪公地養殖戶無電可用　劉建國、蘇治芬邀四河局協調

水溪公地養殖戶無電可用　劉建國、蘇治芬邀四河局協調

立委蘇治芬今(22)日與民進黨雲林縣長候選人劉建國，邀集水利署長賴建信、麥寮鄉長候選人許忠富、台西鄉長參選人連珮伶等人一同至濁水溪出海口麥寮北堤邊，針對現地魚塭申請用電並設置電桿問題，說明水利署已檢討研議全國一致標準，未來農漁民若能提出原河川公地許可使用，經審核便可向台電申請用電。

西螺東南觀光夜市普渡好兄弟

西螺東南觀光夜市普渡好兄弟

網瘋傳5對1武打片　雲林警：去年舊案

網瘋傳5對1武打片　雲林警：去年舊案

嬤深夜失蹤！所長赤腳涉水溝神救援

嬤深夜失蹤！所長赤腳涉水溝神救援

阿嬤揮刀驅離歐告　飼主發火騎車衝撞

阿嬤揮刀驅離歐告　飼主發火騎車衝撞

關鍵字：

虎尾警分局走失失智為民服務雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面