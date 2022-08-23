婦人離家走失駐足無助　虎尾警耐心送返家與兒團聚

▲警員謝旻達耐心陪伴老婦，最後順利將婦人送返家，正急著出門找母親的兒子見狀趕緊上前攙扶母親下車，頻向警員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局土庫分駐所接獲報案稱有長者需要協助，派員到場後，發現一名老婦坐在醫療輔助車上呢喃自語，無法與警員應答，警員耐心拼湊老婦說的話，推測其居住地方，將老婦載往該區域挨家詢問，找到家門口時老婦兒子，正急著要出門找母親，驚見母親安全被送回，對警員耐心協助母親找到家，頻頻向警方道謝。

土庫分駐所說明，日前接獲報案稱土庫鎮中正路前有一名長者需要協助，由於當時線上警力正在處理事故，便由當時擔服備勤警員謝旻達前往關心，到場只見一名高齡老婦身旁無人陪伴，當下詢問婦人相關的身分、年籍資料，老婦呢喃自語，無法正常應答，查看其隨行所攜帶之包包，仍無法找到相關證明證件。

警員謝旻達耐心陪伴老婦並循循善誘，最後從老婦的隻字片語中推敲出其住處大概是在土庫鎮的興新里，於是謝旻達先開車送老婦至興新里後，再依靠老婦用手勢指出家的方向沿路挨家挨戶詢問住戶與路人，經過一陣找尋才將老婦載至住處，剛到老婦家門口便發現老婦的兒子，正心急如焚地要出門找母親，幸好母親平安無事的歸來。

老婦姓吳已高齡73歲，老婦兒子見到母親坐在警車上，一面頻頻道謝一面將母親攙扶下車，也替無法清楚表達言語的母親向警員謝旻達表達感謝之意。指出母親平時會出去散步，但是不曾走遠，正想著怎麼還沒回來，急著要出門找尋。

虎尾警分局長廖志明感謝同仁秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神熱心付出，並呼籲民眾，家中如有年長的長輩，可於身上配掛可以辨識身分之物品或申請防走失愛心手鍊，寫上姓名、聯絡地址及電話，即時確認長輩身分。另如有發現年長者於路中迷途，可立即撥打110報案由警方協助長者返家。

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