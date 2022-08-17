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社會 社會焦點 保障人權

雲林縣府社福大樓驚傳工安意外　48歲冷氣工人...4樓墜地亡

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府社會處社福大樓四樓今（17）日正在進行冷氣裝設，疑似因為未使用安全措施，安裝室外機時於四樓窗戶不慎墜落至一樓地面，現場人員嚇壞立即通報119，救護人員到場發現男子頭部有撕裂傷到院前失去呼吸心跳，送往斗六台大醫院搶救仍宣告不治，確切案發原因由警方進一步調查中。

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，冷氣施工人員不慎從4樓墜下身亡，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日下午14時04分，雲林縣政府一樓平面停車場角落「砰」巨大聲響，一名男子從高處墜落，撞破一樓棚架重擊地面，頭部明顯撕裂傷失去意識，附近人抬頭一看，發現4樓開著窗，且一台冷氣室外機垂在半空搖搖欲墜，119湧入多通報案電話。

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，案發後一台室外機還掛在外牆搖搖欲墜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，縣府社會處4樓正在進行冷氣裝設工程，一名48歲李姓男子大樓內施工，裝設室外機時疑因重心不穩，遭室外機重力拉扯，整個人瞬間往下掉。一位正在附近的民眾表示，就聽到「碰」一聲，轉頭看聲音來源，發現男子撞破棚架倒在地上，救護車到達之前，男子的同事一直呼喊其名字均無反應，也協助將他抬上擔架上救護車。

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府社會處社福大樓四樓正在安裝冷氣機，一名施工人員不慎從窗戶墜下身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社會處副處長陳怡君表示：「很遺憾發生意外事件，辦公室正在進行冷氣施作，在施作的過程中安全維護措施還在了解當中，初步從外觀上看沒有其他安全措施，這部分我們也擔心是不是有可能為案發原因，我們在案發第一時間撥打119將傷者送往醫院救治，相關後續細節我們都在了解中。」

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲冷氣施工人員從4樓窗戶往外墜，穿過一樓棚架重擊地面，造成頭部撕裂傷失去意識，救護人員將傷者送醫後現場一片混亂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳怡君說，目前同仁也跟到醫院，希望能在第一時間給予協助，另外，後續相關的工程會更加注意安全措施作為，那針對此次安全問題會要求廠商做說明，並邀請相關專業協助了解，接下來才能更清楚後續履約的部分如何向廠商做要求。

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府社福大樓發生墜樓意外，48歲冷氣施工人員不慎從4樓墜下身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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